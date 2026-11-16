Verona: L'abolizionismo di Nessuno tocchi Caino critica le riforme carcerarie

A Verona, attivisti e associazioni chiedono l'abolizione del carcere. Intervista a Karim, 23 anni, e analisi della situazione nei locali di custodia.

La carovana dei movimenti che intendono abolire il sistema penitenziario italiano, considerato ormai irredimibile, ha sosta a Verona. A bordo erano presenti i "carbonari anarchici" di Nessuno tocchi Caino, Verona Radicale, l'Associazione Coscioni, la Camera Penale e il Movimento Italiano Diritti Detenuti.

La critica alle riforme carcerarie minori

La riflessione sul destino delle strutture di detenzione si è tenuta nello studio legale di Laura Parotto, scelto per la sua natura appartata rispetto a piazze o aule universitarie. La posizione adottata dai partecipanti riecheggia il pensiero di Pëtr Kropotkin, secondo cui una prigione non può essere migliorata e richiede demolizione.

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L'esperienza diretta all'interno del carcere di Verona conferma questa tesi. La visita dimostra che oltre a piccoli aggiustamenti di scarsa importanza, non resta altro da fare che abbattere l'istituto nella sua totalità.

L'impatto dell'osservatore sulla realtà detentiva

Chi entra in carcere minimo cento volte all'anno nota come l'osservazione stessa muti l'oggetto della visita, secondo un principio paragonato alla fisica quantistica. Lo sguardo rivolto verso le celle crea spazio per eventi positivi che prima non esistevano, similmente a un atto di fede o di attesa di grazia.

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La presenza degli attivisti influenza non solo le strutture ma anche le persone, i detenuti e i "detenenti" come li definiva Marco Pannella. Le guardie, come la direttrice e la comandante donne presenti, conoscono i detenuti uno a uno, ascoltandoli e confortandoli.

Il caso di Karim: barriere architettoniche e sociali

All'apertura di una cella, l'attivista ha incontrato Karim, ventitré anni, che chiede il riconoscimento come persona prima ancora di chiedere condizioni di vita migliori. Karim sottolinea di poter dormire per terra, evidenziando la mancanza di un armadietto per i vestiti e uno sgabello per mangiare.

Il bagno della cella risulta sporco e inondato d'acqua, riflettendo le condizioni igieniche precarie riscontrate. Karim racconta le sue frequenti entrate e uscite dal carcere, sentendosi abbandonato da ogni aiuto esterno.

Le dinamiche psicologiche della recidiva

La conversazione rivela che Karim, nonostante una famiglia presente con madre lavoratrice e fratello occupato, continua a spacciare e rapinare. L'attivista sostiene che la recidiva sia dovuta a una mancata preparazione mentale.

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Karim non è pronto a essere aiutato né a uscire dal ciclo di violenza, preferendo continuare le stesse azioni criminali che lo hanno portato indietro. La sua dichiarazione evidenzia come l'assenza di supporto psicologico sia cruciale per il reinserimento.

Il futuro dell'abolizionismo penitenziario

La testimonianza di Karim evidenzia la necessità di un cambiamento radicale nel sistema di giustizia criminale. Le associazioni presenti a Verona lavorano per portare queste problematiche all'attenzione delle autorità superiori.

Il rapporto da presentare al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria mirerà a denunciare le carenze strutturali e umane riscontrate. L'obiettivo è stimolare una riforma profonda che vada oltre il semplice miglioramento delle condizioni di detenzione.