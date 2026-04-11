Verona: La Salvezza Sempre Più Lontana, La Retrocessione Si Avvicina

Il Verona subisce l'ennesima sconfitta e vede la salvezza allontanarsi sempre di più. Il distacco dalla quartultima posizione aumenta, rendendo la retrocessione un'ipotesi sempre più concreta. Analisi della situazione in classifica, delle prossime partite e delle possibili scenari.

Il Verona si trova ora a -9 dalla quartultima posizione, con sei partite ancora da disputare, rendendo la salvezza un obiettivo sempre più difficile da raggiungere. La situazione in classifica rimane critica per gli scaligeri, incapaci di ridurre lo svantaggio dalla zona salvezza, a causa della ventesima sconfitta in un campionato che si sta rivelando un vero e proprio incubo.

La squadra ha subito una sconfitta anche contro il Torino, registrando la quarta sconfitta consecutiva e vedendo lo spettro della retrocessione materializzarsi sempre più concretamente, dopo sette stagioni consecutive trascorse in Serie A. Nonostante l'aritmetica non condanni ancora matematicamente i ragazzi guidati da mister Sammarco, il loro futuro sembra segnato e privo di possibilità di recupero. Nell'Olimpico Grande Torino, i padroni di casa festeggiano, al contrario del Verona, vedendo l'obiettivo della salvezza a un passo dalla realizzazione.\Il match è stato sbloccato da una rete di Simeone, che ha sfruttato un errore di Edmundsson per superare Montipò. Successivamente, Bowie è riuscito a superare Ismajli e a pareggiare, ma è stata solo un'illusione. Casadei ha ristabilito le distanze, mentre la gioia di Adams è stata annullata da una posizione di fuorigioco. \A fine partita, mister Sammarco ha dichiarato: 'A tratti abbiamo fatto ciò che abbiamo richiesto, come gestione del pallone abbiamo fatto abbastanza bene nonostante qualche errore banale'. Ha continuato dicendo: 'È un'altra occasione persa, sì: abbiamo creato, purtroppo parliamo sempre delle solite cose'. Durante la conferenza stampa post partita, Sammarco ha evitato di rispondere a domande sul futuro e su chi punterebbe in caso di retrocessione in Serie B, sottolineando la necessità di concentrarsi sul terminare il campionato nel migliore dei modi. La situazione in classifica vede il Verona fermo a 18 punti, gli stessi del Pisa, che però ha una peggiore differenza reti, consentendo al Verona di rimanere al penultimo posto invece che all'ultimo. Ciò che conta, però, è il -9 dalla quartultima posizione, che equivale alla salvezza; una distanza che potrebbe aumentare se il Lecce dovesse guadagnare punti a Bologna. Il Verona ha fallito l'opportunità di avvicinarsi alla Cremonese, sconfitta a Cagliari. Con ancora diciotto punti a disposizione, il Verona potrebbe raggiungere un massimo di 36 punti, uno scenario improbabile considerando che dovrebbe vincere tutte le restanti partite e sperare in un rallentamento delle dirette concorrenti. Se il divario dovesse rimanere invariato, l'aritmetica della retrocessione potrebbe concretizzarsi a due giornate dalla fine. In caso di parità di punti tra due squadre, lo spareggio determinerebbe chi rimarrebbe in Serie A. A meno che le squadre a pari punti non siano tre: in quel caso, si farebbe affidamento sugli scontri diretti per decidere le due squadre che si affronterebbero nel playout. Il calendario del Verona prevede altre sei partite, con un programma impegnativo: fatta eccezione per il Lecce, i veneti affronteranno cinque squadre di vertice da qui alla fine del campionato





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