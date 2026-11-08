Verona Medico revoca donazione casa moglie traditrice

Il tribunale di Verona ordina la restituzione dell'immobile donato dall'primario sanitario alla moglie infermiera, dopo aver accertato le sue relazioni extraconiugali con colleghi di lavoro.

Un medico primario di Verona ha ottenuto il recupero della proprietà di un appartamento precedentemente donato alla sua ex moglie, un'infermiera. Questa decisione arriva dopo che la giurisdizione ha riconosciuto la validità della revoca della donazione, motivata dalle relazioni extraconiugali che la donna intratteneva con colleghi dello stesso contesto lavorativo.

Dettagli Processuali e Contesto Familiare

La disputa legale è stata gestita dalla giudice Biancamaria Biondo del tribunale civile di Verona. Il medico aveva agito legalmente per revocare il regalo immobiliare, sostenendo che le azioni della moglie avessero causato un grave danno alla sua dignità professionale. La coppia si era incontrata anni prima in una struttura sanitaria a Mantova, dove entrambi prestavano servizio. Da quella collaborazione professionale era nata una relazione sentimentale che ha portato al matrimonio e alla nascita di diversi figli.

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La Scoperta Durante la Cena di Natale

Il punto di svolta nella vicenda si è verificato all'inizio del 2022. Il primario ha appreso delle indiscrezioni circolanti tra i colleghi durante una cena aziendale di Natale. In quell'occasione, la moglie di un altro dottore ha pubblicamente accusato l'infermiera di avere una relazione clandestina con il marito. Prima di questo confronto diretto, la donna aveva ricevuto una telefonata anonima che probabilmente ha anticipato le rivelazioni. Il primario, che non era presente alla festa, è venuto a conoscenza di quanto accaduto poco dopo, quando la situazione era già diventata di pubblico dominio.

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Danni alla Reputazione Professionale

Il medico ha affermato che sua moglie avesse avuto almeno tre relazioni extraconiugali con colleghi. Queste relazioni, una delle quali conclusasi nel dicembre 2018, erano state portate a conoscenza del personale della clinica, trasformando una questione privata in un argomento di discussione lavorativa. L'infermiera aveva lasciato il lavoro nel marzo successivo, dichiarando in tribunale che la permanenza nella struttura era diventata insostenibile a causa della notorietà pubblica della vicenda. Le ripercussioni professionali hanno riguardato anche il primario, che si è sentito costretto a cambiare ambiente lavorativo per preservare la propria carriera.

Conseguenze Giuridiche e Restituzione

Gli atti giudiziari hanno rivelato che alcuni incontri tra l'infermiera e gli uomini con cui aveva avuto rapporti si sono svolti nell'appartamento ricevuto in dono dal marito l'anno precedente. Il tribunale civile di Verona ha riconosciuto che tale comportamento avrebbe arrecato un danno significativo alla reputazione del primario. Di conseguenza, la sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al medico. Il matrimonio era terminato poco dopo la scoperta, passando prima attraverso una separazione e successivamente attraverso un divorzio ufficiale, chiudendo definitivamente il capitolo coniugale.