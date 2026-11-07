Verona: revocata la casa donata per tradimento e ingratitudine al primario

Il Tribunale di Verona revoca la donazione della casa alla moglie traditrice, riconoscendo il danno alla reputazione professionale del marito primario ospedaliero.

Il Tribunale di Verona ha disposto la revoca della donazione di un immobile a favore della moglie di un primario ospedaliero, stabilendo che l'infedeltà coniugale unita agli specifici contesti in cui essa avveniva costituisse un'ingiuria grave. La decisione giudiziale ha evidenziato come le relazioni extraconiugali, svolte anche all'interno della casa ricevuta in dono, abbiano ledito in modo significativo la dignità personale e la reputazione professionale del marito donante. Questo caso segnala un'interpretazione rigorosa del concetto di ingratitudine nel diritto di famiglia italiano.

La dinamica della revoca immobiliare e del tradimento

Nel maggio 2021, il primario, ignaro di qualsiasi legame extraconiugale della compagna, aveva intestato a lei un immobile mediante una donazione formale. La scelta di trasferire la proprietà della casa sembrava consolidare il patto matrimoniale, ma la realtà familiare stava già subendo profonde fratture. Poche settimane dopo la registrazione della donazione, la moglie ha dato il via a una nuova relazione sentimentale, scegliendo deliberatamente l'immobile appena ricevuto come luogo privilegiato per gli incontri con il nuovo amante.

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I giudici hanno accertato che l'infedeltà non era un evento isolato ma una condizione preesistente e continuativa. Il marito ha presentato istanza di revoca dimostrando come la controparte avesse sfruttato la generosità del coniuge per facilitare le sue trasgressioni. L'utilizzo dell'immobile donato per ospitare il terzo componente ha trasformato il simbolo della fiducia coniugale in uno strumento di umiliazione, accelerando il processo di risoluzione legale della questione immobiliare.

Il danno alla reputazione professionale del primario

Oltre al dolore personale, la vicenda ha avuto ripercussioni tangibili sull'ambiente lavorativo del marito. La notizia delle infedeltà e delle modalità con cui la moglie le conduceva si è diffusa nell'ospedale in cui il primario opera, intaccando la sua credibilità e il rispetto professionale che gli era abituale. La corte ha ritenuto che la condotta della moglie non abbia solo violato i doveri conjugali, ma abbia anche creato un danno reputazionale che ha compromesso la sua immagine pubblica e la sua serenità lavorativa.

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La decisione si fonda sull'articolo 463 del codice civile, che permette la revoca della donazione in caso di ingratitudine del donatario. La corte ha specificato che non è sufficiente la sola prova dell'infedeltà per ottenere la restituzione del bene. È necessario dimostrare una congiunta valutazione dei comportamenti che abbiano leso gravemente la dignità del donante. In questo frangente, la ripetitività delle relazioni e il luogo degli incontri hanno pesato decisivamente nella bilancia della giustizia.

Precedenti legali e conseguenze per le parti

Il Tribunale di Verona ha sottolineato che la revoca per ingratitudine richiede un quadro complessivo di condotta riprovevole. I giudici hanno considerato l'insieme degli elementi: la falsità dei sentimenti manifestati al momento della donazione, l'uso strumentale dell'immobile e il danno alla carriera del marito. Questa lettura sistematica dei fatti ha portato alla conclusione che la moglie avesse esaurito ogni titolo di favore verso il coniuge, rendendo irrevocabile il mantenimento della proprietà della casa.

La sentenza ha condannato la donna al rimborso delle spese processuali, sancendo la sconfitta legale definitiva nella disputa immobiliare. Per il primario, la vittoria giudiziaria rappresenta un parziale risarcimento del danno subito, permettendogli di riappropriarsi di un bene che era stato usato per offendere la sua dignità. Il caso rimane un esempio significativo di come il diritto civile possa intervenire a correggere squilibri derivanti da gravi tradimenti di fiducia nel contesto matrimoniale e patrimoniale italiano.