Verona su Bega per il centrocampo, Baroni verso il ritorno. Le altre notizie di mercato

L'Hellas Verona è in pressing su Leorat Bega, giovane centrocampista dello Stade Nyonnais, per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Intensi contatti tra le parti, con il club gialloblù che prosegue nella sua politica di valorizzazione di talenti emergenti. Nel frattempo, si fa concreto il possibile ritorno di Marco Baroni in panchina. Tantissime altre voci di mercato da Juventus, Inter, Milan, Napoli e non solo, con focus su Dibu Martinez, Kessié, Gila, Solet, Frattesi e la corsa per il nuovo ct della Nazionale italiana.

L' Hellas Verona sta muovendo i primi passi sul mercato in entrata e avrebbe individuato un nuovo obiettivo per il centrocampo. Si tratta di Leorat Bega , finito nel radar della dirigenza gialloblù per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo del giovane centrocampista è particolarmente apprezzato per le sue caratteristiche tecniche e per gli ampi margini di crescita. Il Verona avrebbe avviato una trattativa concreta per arrivare a Bega, con i contatti tra le parti già in corso e che proseguono con l'obiettivo di trovare l'intesa definitiva per consentire al giocatore di trasferirsi in Serie A. Al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli economici dell'operazione, ma il dialogo tra il club scaligero e lo Stade Nyonnais, sua attuale squadra, viene descritto come positivo e orientato alla ricerca della fumata bianca.

L'eventuale arrivo di Bega confermerebbe la strategia del Verona di puntare su giovani talenti da valorizzare, seguendo una politica che negli ultimi anni ha spesso permesso al club di scoprire e lanciare profili di grande interesse. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per capire se la trattativa riuscirà a trasformarsi in un'operazione conclusa e regalare ai gialloblù uno dei primi rinforzi del mercato estivo.

Parallelamente, si intensificano le voci sul possibile ritorno di Marco Baroni in panchina, dopo la sua precedente e positiva esperienza con la squadra scaligera. Anche in altre squadre di Serie B e Serie A ci sono movimenti: al Benevento, Manconi è in procinto di lasciare la squadra e si cerca una soluzione per evitare il parametro zero, mentre Favasuli, giovane talento del Caranzaro, ha dichiarato di essere felice nonostante le voci di interesse delle grandi squadre.

In Serie A, la Juventus insiste per Dibu Martinez e valuta Oblak come alternativa; per la difesa, oltre a Lucumi, c'è anche Gila, ma il Napoli sembra in vantaggio. A centrocampo, pressing su Franck Kessié. L'Inter lavora su Solet e Frattesi. Il Milan ha abbandonato la pista Rangnick, che ha rinnovato con la nazionale austriaca fino al 2028, e ora sembra orientato su Amorim dopo un colloquio con la proprietà.

Inoltre, si discute di un possibile progetto congiunto tra Atalanta e Inter per un centrocampista, con sirene estere. Infine, per la Nazionale italiana, si valutano i candidati per il ruolo di commissario tecnico, con Mancini, Baldini e Conte in lizza. Castellanos ha parlato della Serie A, definendola molto difensiva, e ha ricordato la sua esperienza alla Lazio. Rooney si è detto felice di rivedere McTominay allo United, domandandosi perché sia stato ceduto.

Il presidente della Fiorentina, Commisso, ha elogiato il coraggio del club nella scorsa stagione che ha portato alla salvezza





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hellas Verona Leorat Bega Marco Baroni Calciomercato Serie A Calciomercato Serie B

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hellas Verona, Zanzi dopo il rinnovo di Sogliano: 'Condividiamo le stesse ambizioni'Italo Zanzi, presidente dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento dell'ufficialità del rinnovo contrattuale del direttore sportivo Sean Sogliano: “Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla...

Read more »

Hellas Verona, spunta il possibile ritorno di Marco Baroni in panchinaDopo aver rinnovato il contratto con Sean Sogliano in qualità di direttore sportivo, l'Hellas Verona è chiamato a riempire la casella del nuovo tecnico della prima squadra.

Read more »

Hellas Verona, prende sempre più piede il possibile ritorno di Baroni in panchinaDopo aver rinnovato il contratto con Sean Sogliano in qualità di direttore sportivo, l'Hellas Verona è chiamato a riempire la casella del nuovo tecnico della prima squadra.

Read more »

Hellas Verona, via Montipò e Suslov: Celtic su Bowie, attesa per BelghaliLa retrocessione in Serie B dell'Hellas Verona ha aperto ad un'estate di cessioni inevitabili.

Read more »