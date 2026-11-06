Veronica Bruganelli e Francesco D'Alessandro: La casa a Campobasso sarà riassegnata

Dopo le perquisizioni della Questura di Campobasso, la dimora delle vittime del delitto d'onore di San Ferdinando sarà libera. I dettagli dell'operazione.

Le indagini condotte dalla Questura di Campobasso hanno raggiunto una svolta significativa con la liberazione della residenza confiscata. Gli agenti sono intervenuti nella struttura poco dopo le ore 9:00 del mattino, avviando un'operazione che si è conclusa con la decisione di dissequestrare l'immobile. Questa mossa amministrativa segna una fase cruciale nella gestione dei beni pignorati legati alla vicenda, garantendo una soluzione concreta per il futuro dell'edificio.

Dettagli Operativi della Dissequestro in Molise

La dinamica dell'intervento ha visto la presenza di almeno una decina di agenti di polizia che hanno presidiato l'area per garantire la regolarità delle operazioni. La casa in questione, situata in una zona specifica del territorio molisano, era stata sottoposta a sequestro in precedenza a seguito di indagini più ampie. La procedura odierna non ha richiesto interventi strutturali complessi, ma ha richiesto un'accurata verifica burocratica per rimuovere le limitazioni legali sulla proprietà.

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La Presenza del Padre delle Vittime

Alle ore 9:30, il padre delle vittime, Gianni Di Vita, è arrivato sul luogo dell'evento. La sua presenza era attesa e necessaria per formalizzare il passaggio di consegne o per assistere alla rimozione delle sigillature che impedivano l'accesso alla proprietà. La figura di Giusina Battaglia, moglie della vittima Francesco D'Alessandro, rimane centrale nel racconto emotivo della famiglia. La madre ha descritto il suo dolore come un abisso, dichiarando di tornare a lavorare per vivere nonostante la tragedia.

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Storia Sequestri e Contatti Precedenti

La polizia era già entrata nella casa sotto sequestro in diverse occasioni passate. I precedenti accessi sono avvenuti a dicembre e gennaio, con un nuovo intervento registrato durante l'estate. Questi contatti precedenti avevano lo scopo di monitorare lo stato dell'immobile e prevenire eventuali tentativi di usura o danneggiamento. La continuità delle operazioni dimostra l'attenzione costante delle autorità locali sulla gestione dei beni confiscati alla 'ndrangheta o a organizzazioni criminali.

Conseguenze e Prossimi Passi

Con la dissequestro definitivo, l'immobile tornerà disponibile per le procedure di riassegnazione o vendita. Questo evento chiude un capitolo aperto e lascia aperta la strada per nuove iniziative sociali o economiche. La famiglia delle vittime, composta da Veronica, Francesco e i loro figli, ha subito un lutto enorme che ha segnato la storia recente della regione.