Veronica Gentili incinta: annuncio a Le Iene e dibattito sul nome

Veronica Gentili svela a 44 anni di aspettare una bambina da Massimo Galimberti durante Le Iene. Condivide il dolore per la morte del padre e il futuro in studio.

Veronica Gentili ha interrotto la trasmissione di Le Iene per annunciare personalmente di essere incinta a 44 anni. La conduttrice, visibilmente emozionata ma lucida, ha scelto il set televisivo per rivelare al pubblico e ai colleghi che aspetta una bambina, frutto della sua relazione con il compagno Massimo Galimberti. L'annuncio ha segnato un momento di grande intensità emotiva, mescolando la gioia della maternità al ricordo del dolore subito due anni prima.

Il momento dell'annuncio in diretta tv

La conduttrice ha fermato i servizi della puntata di giovedì 5 novembre per dedicare un segmento esclusivo alla sua vita privata. Con uno stile ironico ma sincero, Veronica ha dichiarato che la vita le ha riservato una sorpresa bellissima dopo un periodo difficile. Ha confermato di aspettare una bambina, sottolineando come il suo corpo stia iniziando a mostrare i segni della gravidanza, nonostante cerchi ancora di nascondere i cambiamenti fisici agli occhi degli spettatori.

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Il ricordo del padre e il dolore per la perdita

Veronica Gentili ha collegato la nuova attesa al ricordo del padre Giuseppe, scomparso in seguito a un problema di salute improvviso nell'ottobre 2024. La conduttrice ha raccontato di essere tornata a casa in quel momento difficile prendendo un aereo, preferendo la famiglia al lavoro quando la vita lo richiede. Ha ammesso di aver pensato spesso a quanto sarebbe stato bello condividere questa lieta notizia con lui, immaginando la sua reazione e il suo sorriso, convinto che sappia già dell'accaduto da qualche parte.

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Il dibattito sul nome e i piani per la conduzione

Riguardo alla scelta del nome della neonata, Veronica ha rivelato che esiste un dibattito molto acceso con il padre Massimo Galimberti. Ha assicurato che, sebbene il confronto sia vivace, alla fine prevarrà la sua decisione come madre. Per quanto riguarda la carriera, la conduttrice ha rassicurato il pubblico sul suo futuro a Le Iene, promettendo di continuare a condurre il programma nei prossimi mesi mentre cresce la sua pancia, con l'intenzione di fare un piccolo stop solo quando la bambina lo richiederà.