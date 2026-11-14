Veronica Peparini vittima di una truffa telefonica: sul conto restano 4 euro

Veronica Peparini racconta a Verissimo la truffa telefonica subita: dopo aver fornito i dati, il giorno dopo sul conto restavano soli quattro euro.

La ballerina ed ex insegnante di Amici Veronica Peparini ha raccontato a Verissimo come è rimasta vittima di una truffa telefonica. Durante l'intervista ha ammesso di essere stata ingannata e di aver perso il denaro presente sul proprio conto, sostenendo di aver commesso un errore che avrebbe potuto evitare.

Il racconto arriva nel giorno in cui Veronica Peparini doveva fare una sorpresa al marito Andreas Muller nella Casa del Grande Fratello. Secondo quanto riferito, la ballerina ha scoperto di essere stata truffata proprio in quella giornata.

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Truffa telefonica subita da Veronica Peparini

Veronica Peparini è stata contattata telefonicamente da un interlocutore che le ha chiesto i dati personali, dopo averle comunicato che la sua carta stava per scadere.

La ballerina ha spiegato che la comunicazione riguardava una carta bancomat in scadenza, circostanza che, a suo dire, corrispondeva al vero, perché anche la sua carta stava per non risultare più valida.

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Preoccupata che il nuovo bancomat potesse essere recapitato all'indirizzo della vecchia casa, Veronica Peparini ha risposto a tutte le domande, perché tutto le sembrava normale. Prima di chiudere la telefonata, l'interlocutore le ha chiesto di poter salutare sua figlia, una fan della ballerina.

Quattro euro sul conto e la reazione di Peparini

Il giorno dopo la telefonata, Veronica Peparini ha trovato soltanto quattro euro sul proprio conto, secondo quanto ha dichiarato a Verissimo.

Ammettendo le proprie responsabilità, la ballerina ha detto di essere stata stupida, perché avrebbe potuto arrivarci. Ha invitato le persone a denunciare episodi simili, sottolineando che non è semplice riottenere il denaro sottratto.

Veronica Peparini ha spiegato di non aver presentato denuncia, perché a quel punto aveva già perso tutto. Ha aggiunto però che qualcuno potrebbe riuscire a recuperare le somme.

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Gelosia e fiducia nel rapporto con Andreas Muller

Veronica Peparini si dichiara gelosa di Andreas Muller, pur affermando di fidarsi del marito.

La ballerina ha ringraziato chi le consiglia di aprire gli occhi, ma ha sottolineato di essere convinta che Andreas Muller non potrebbe mai farle del male.

Infine Veronica Peparini ha augurato ad Andreas Muller di vincere il Grande Fratello, scherzando sul fatto che in quel caso lei tornerebbe di nuovo ricca.