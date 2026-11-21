Max Verstappen ammonito dalla FIA per il gesto verso George Russell. Pole per l'olandese, prima fila per il britannico in vista del Gran Premio di Las Vegas.

La notte di Las Vegas è stata segnata da forti scintille e tensioni elevate. Max Verstappen, pilota della Red Bull, e George Russell, pilota della Mercedes, sono stati al centro di un acceso conflitto durante il weekend del Gran Premio. La faida ruota attorno al duello per il secondo posto nel Mondiale piloti, che sta infiammando la stagione in corso.

La manovra rischiosa e la reazione di Russell

La tensione è esplosa nel finale delle Prove Libere 3, appena prima dell'inizio delle qualifiche. Le sessioni di qualifica si sono svolte all'alba dalle 5 alle 6 ora italiana, in una Las Vegas ancora immersa nel buio. Durante l'allenamento finale, Verstappen ha tentato un sorpasso al limite su Russell prima della curva 14. L'olandese ha frenato in anticipo, cambiando traiettoria per preparare il suo giro veloce.

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George Russell non ha gradito la manovra aggressiva. Si è gettato all'interno della curva per tentare di riprendersi la posizione, portandosi a sfiorare la vettura di Verstappen. La reazione di Max Verstappen è stata immediata e provocatoria: lo ha risuperato mostrandogli il dito medio. Un gesto palese che ha avuto conseguenze ufficiali per il pilota olandese.

L'ammonizione della FIA e le accuse di Russell

Il gesto di Verstappen ha provocato un'ammonizione ufficiale da parte dei commissari della FIA. L'incidente non si è limitato alla pista, ma si è spostato nel recinto delle interviste al termine delle qualifiche. George Russell ha attaccato apertamente il rivale, criticando il suo comportamento sportivo.

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Russell ha dichiarato senza giri di parole che Verstappen se la pensa molto grande. Il britannico ha accusato il fiammingo di rovinare la giornata a chi inizia il giro dopo di lui. Secondo Russell, questa dinamica si ripete settimana dopo settimana con molti piloti diversi, creando un clima tossico in pista.

La griglia di partenza e le penalità motore

Le qualifiche hanno fissato la posizione dei protagonisti per la gara di domani. Max Verstappen conquista la pole position, partendo dal primo posto sullo schieramento. George Russell partirà subito al suo fianco, garantendo alla Mercedes una posizione di rilievo nella seconda fila.

Un dettaglio tecnico ha cambiato l'assetto della seconda fila. Andrea Kimi Antonelli, inizialmente terzo, ha subito una penalità per la sostituzione del motore endotermico. Questo provvedimento costringe il giovane pilota a partire dalla sesta posizione, aprendo la via a Lando Norris e Isack Hadjar in seconda fila.

La situazione Ferrari e orari della gara

Le Ferrari vivono un weekend deludente. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono rimasti attardati in qualifica. Le Rosso partiranno dalla decima e undicesima posizione rispettivamente, occupando la quinta e sesta fila dello schieramento. La gara si annuncia come una sfida tutta in rimonta per il team italiano.

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La competizione è fissata per domenica 22 novembre, con la partenza alle ore 5 italiane. La diretta sarà coperta da Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e NOW. Per la visione gratuita, il Gran Premio sarà trasmesso in differita alle ore 18 su TV8 e tv8.it.