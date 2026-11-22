Max Verstappen domina la pista di Las Vegas per la terza volta. McLaren conquista doppio podio mentre Ferrari finisce sotto inchiesta per incidenti tra Hamilton e Leclerc.

Il trono della Strip di Las Vegas continua a essere saldamente nelle mani di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull si è aggiudicato il Gran Premio di Las Vegas per la terza volta nelle quattro edizioni disputate sul circuito cittadino, confermando il suo predominio in questa gara spettacolare.

La battaglia per il titolo e il podio McLaren

Una corsa combattuta fino agli ultimi giri ha visto i primi dieci piloti racchiusi a lungo in una manciata di secondi, con continui cambiamenti nelle posizioni di testa. Il grande protagonista è stato ancora una volta Verstappen, che si è impegnato in un duello serrato con le Mercedes, prima con George Russell e poi con il giovane campione del mondo Kimi Antonelli, arrivato a contendere la vittoria all'olandese.

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Sul podio finale sono salite le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente al secondo e al terzo posto. La possibilità di conquistare un'altra vittoria è sfumata proprio nell'ultimo giro per Antonelli, quando un problema alla monoposto ha rallentato l'italiano, costringendolo ad accontentarsi del quarto posto.

Problemi per Russell e indagini su Hamilton

È andata peggio a George Russell, che nel tentativo di rientrare nella lotta dopo essere stato superato dal compagno di squadra ha commesso un errore, finendo contro le barriere a tre giri dalla conclusione. Il britannico è comunque riuscito a terminare la corsa al nono posto, ma la tensione tra lui e Verstappen era già esplosa alla vigilia, quando il pilota della Red Bull aveva mostrato il dito medio al britannico durante un confronto in pista.

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Per la Ferrari è arrivato l'ennesimo capitolo difficile di una stagione deludente. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno battagliato più tra loro che con gli avversari nelle prime posizioni, arrivando nuovamente al contatto. Questo episodio è finito sotto investigazione, con una penalità di dieci secondi inflitta al monegasco.

Bilancio Ferrari e prossimi appuntamenti

Anche Lewis Hamilton ha ricevuto dieci secondi di penalità per un episodio distinto, come confermato dal comunicato ufficiale di Formula 1. Il bilancio finale per Maranello è un settimo posto per Hamilton e un decimo per Leclerc, lontanissimi dalla lotta per la vittoria.

Un risultato che conferma le difficoltà della squadra anche sul circuito cittadino di Las Vegas, dove non è riuscito a decollare la competitività sperata. Il mondiale di Formula 1 proseguirà dal 27 al 29 novembre con il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento della stagione prima della conclusione ad Abu Dhabi.