Vertice a Downing Street: Starmer, Zelenskiy, Macron e Merz discutono sostegno europeo all'Ucraina e prospettive di pace

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha ospitato a Londra il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e i leader di Germania e Francia per un incontro sul sostegno europeo a Kiev e sugli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Il vertice, che coinvolge il trio E3, si concentra su difesa collettiva e cooperazione nella difesa aerea, mentre Zelenskiy cerca di ottenere un dialogo con Putin, nonostante il rifiuto russo. La posizione di Mosca rimane intransigente, ma si osserva interesse per le proposte di pace degli Stati Uniti.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha accolto domenica a Downing Street, a Londra, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy insieme ai leader di Germania e Francia per un vertice cruciale sul sostegno europeo all' Ucraina e sugli sforzi per porre fine alla guerra.

L'incontro, che ha riunito la leadership del trio E3 (Regno Unito, Francia, Germania), uno dei principali sostenitori internazionali di Kiev, ha messo al centro la difesa collettiva, la cooperazione nella difesa aerea e le prospettive diplomatiche per la sicurezza europea. Zelenskiy, appena arrivato, ha sottolineato su X che l'obiettivo principale è la difesa durante il conflitto, una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta l'Europa nel settore della difesa aerea e una visione condivisa delle prospettive diplomatiche.

Il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz sono stati ricevuti da Starmer prima dell'arrivo di Zelenskiy. Macron, venerdì, aveva indicato che gli europei potrebbero aiutare Ucraina e Russia a costruire sia un cessate il fuoco che un piano di pace. Il dialogo avviene in un contesto diplomatico intenso, con Zelenskiy che pochi giorni prima aveva pubblicato una lettera aperta proponendo un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per terminare il conflitto, ormai al quinto anno.

Tuttavia, Putin ha respinto l'offerta, definendola insincera e dichiarando di non vedere alcuna utilità in un incontro, insistendo sulla necessità di un accordo "a lungo termine". La posizione russa rimane ferma, nonostante il leader russo abbia anche dichiarato, in un incontro con i media internazionali, che le proposte di pace del Presidente statunitense Donald Trump potrebbero porre fine ai combattimenti se Kyiv fosse pronta a scendere a compromessi.

Questo vertice londinese riflette la determinazione europea a mantenere il sostegno a Kiev e a esplorare vie diplomatiche, mentre la guerra continua a causare distruzioni e una crisi umanitaria. I tre leader europei discuteranno probabilmente anche di come rafforzare le difese aeree ucraine in vista di eventuali attacchi russi e coordinare una posizione unitaria verso Mosca e Washington.

La visita di Zelenskiy nel Regno Unito segue una serie di viaggi diplomatici in Europa per consolidare l'appoggio e preparare il terreno a eventuali negoziati, nonostante le ostilità in corso. Il messaggio che emerge è quello di un'Europa più coesa nel sostenere l'Ucraina, ma anche consapevole della complessità di raggiungere una pace duratura senza concessioni bilaterali.

Il vertice di Downing Street, sebbene non risolutivo, segna un passo importante nella ricerca di una strategia comune tra i principali alleati europei, in un momento in cui le dinamiche globali, compreso il ruolo degli Stati Uniti, potrebbero influenzare l'evoluzione del conflitto. La stampa internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, interpretando ogni mossa come un segnale verso Mosca o come un tentativo di rafforzare la credibilità diplomatica di Zelenskiy.

Allo stesso tempo, la situazione sul campo rimane volatile, con rappresaglie missilistiche e bombardamenti che continuano a colpire civili e infrastrutture in Ucraina. Il dialogo a Londra, quindi, assume un significato duplice: da un lato, la ricerca di soluzioni politiche; dall'altro, il rafforzamento della capacita difensiva ucraina, nella speranza di creare le condizioni per negoziare da una posizione di forza.

Il futuro del conflitto, comunque, resta incerto, dipendendo non solo dalla volontà delle parti in causa, ma anche dall'unità e dalla determinazione dell'Europa e della comunità internazionale





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