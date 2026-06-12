Vertice a Parigi: società civile israeliana e palestinese lanciano un appello per la soluzione dei due Stati

A Parigi, un vertice con società civile israeliana e palestinese, affiancata da ministri ed esperti internazionali, ha ribadito l'urgenza di salvare la soluzione dei due Stati, minacciata dalla guerra a Gaza, dall'espansione degli insediamenti e dalla violenza dei coloni. Il summit, che ha visto la partecipazione di 250 attivisti, si è concluso con un piano d'azione in otto punti.

Il vertice tenutosi a Parigi venerdì 12 giugno 2026 ha visto protagonisti i gruppi della società civile israeliana e palestinese, affiancati da ministri degli esteri e alti funzionari di decine di paesi, in un incontro dedicato a rilanciare la soluzione dei due Stati, sempre più a rischio.

L'evento, organizzato dalla Francia, ha celebrato il primo anniversario della Dichiarazione di New York, il documento patrocinato dalle Nazioni Unite che definì una strada verso la creazione di uno Stato palestinese e portò circa una dozzina di nazioni, tra cui la stessa Parigi, Londra e Ottawa, a riconoscere formalmente la Palestina. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, intervenendo davanti a 250 rappresentanti della società civile di entrambe le parti, ha affermato: "Potremmo trovare ogni motivo del mondo per arrenderci.

Ma voi siete qui! Le vostre testimonianze sono di per sé motivo di speranza e di azione". Il summit si è concluso con un "Appello all'azione" in otto punti che sollecita un cessate il fuoco permanente, la fine dell'espansione degli insediamenti israeliani, la ricostruzione di Gaza, riforme di governance e un sostegno internazionale più forte per la società civile.

Il documento denuncia la continua frammentazione della regione, la devastazione della Striscia di Gaza, la minaccia che grava su Israele, il terrorismo degli insediamenti, l'espansione illegale e le minacce all'Autorità Nazionale Palestinese, fattori che minano la fattibilità di uno Stato palestinese indipendente. Il testo ricorda come israeliani e palestinesi restino intrappolati in paura, insicurezza e trauma, e avverte che la finestra per una soluzione si sta restringendo, soprattutto con il G7 in corso a Évian.

Il vertice arriva in un contesto di escalation della violenza da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania e riflette la crescente critica di molti paesi occidentali verso il governo del premier Benjamin Netanyahu, che ha accelerato l'espansione degli insediamenti. Un punto dolente è il progetto E1, il piano israeliano di costruire un complesso di insediamenti a est di Gerusalemme, che taglierebbe in due la Cisgiordania e la separerebbe da Gerusalemme Est, cuore del futuro Stato palestinese.

La numero uno della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha ribadito: "La soluzione dei due Stati rimane l'unico percorso praticabile per una pace duratura in Medio Oriente. La situazione in Cisgiordania è altrettanto allarmante. Gli insediamenti illegali israeliani continuano a espandersi a un ritmo senza precedenti e la violenza dei coloni aumenta senza una sufficiente accountability".

Martedì Regno Unito, Canada, Francia e Norvegia hanno annunciato nuove sanzioni coordinate contro le reti israeliane coinvolte nel finanziamento, nell'abilitare e nel compiere violenze nella Cisgiordania occupata. La risposta israeliana è stata netta: l'ambasciata ha dichiarato che l'invito al vertice è stato declinato perché "non c'entra nulla con la promozione della pace", aggiungendo che "la Francia non può fare da mediatrice tra Israele e i palestinesi" e ricordando che i palestinesi hanno respinto proposte per uno Stato per ben cinque volte.

Nonostante le tensioni, la conferenza ha rappresentato un raro momento di dialogo tra le parti civili, supportato da una comunità internazionale che tenta, tra mille difficoltà, di non far tramontare definitivamente l'opzione dei due Stati





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