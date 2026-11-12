Vertice APEC 2026 a Shenzhen: Trump, Putin e Xi in attesa

A Shenzhen si riunisce l'APEC: focus su Usa, Cina e Russia. Disputa commerciali, rare earth e stabilità geopolitica al centro del vertice del 18-19 novembre 2026.

Il mondo politico ed economico tiene d'occhio Shenzhen, nella provincia del Guangdong in Cina, dove si svolgerà la prossima settimana il vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation. L'evento, che riunisce 21 membri, porterà l'attenzione globale sui possibili incontri tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia. L'agenda delle trattative tocherà temi cruciali come la stabilità delle relazioni commerciali e la sicurezza energetica globale. Questo appuntamento è fondamentale per capire se le potenze mondiali riescano a mantenere un equilibrio diplomatico nonostante le tensioni attuali.

La storia e la struttura dell'organizzazione APEC

L'Asia-Pacific Economic Cooperation, fondata nel 1989 a Canberra in Australia, è nata come un'iniziativa informale di dialogo composta da 12 membri. Nel corso degli anni, si è evoluta nel principale forum economico della regione, con l'obiettivo esplicito di favorire la crescita, il commercio e gli investimenti tra i suoi partecipanti. La forza di questo gruppo risiede nella sua portata economica, poiché le economie membro rappresentano circa il 62% del prodotto interno lordo globale e circa la metà del commercio mondiale totale.

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Una caratteristica distintiva dell'APEC è il fatto che raggruppa economie membro piuttosto che nazioni sovrane. Questa struttura permette la partecipazione di Hong Kong, governata dalla Cina, e di Taiwan, governata democraticamente ma rivendicata da Pechino. Tale approccio flessibile è essenziale per mantenere il dialogo in una regione con diverse forme di governance politica. L'organizzazione si basa su impegni non vincolanti raggiunti rigorosamente per consenso, con accordi undertaken su base volontaria dai singoli membri.

La scelta di Shenzhen come sede del vertice 2026

La Cina ospita il vertice per la terza volta, dopo gli eventi tenutisi a Shanghai nel 2001 e a Pechino nel 2014. La decisione di scegliere Shenzhen, una città adiacente al centro finanziario di Hong Kong, è guidata sia da ragioni domestiche che internazionali. Chim Lee, analista senior presso l'Economist Intelligence Unit, spiega che la città offre una piattaforma ideale per mostrare la visione della Cina per lo sviluppo e il commercio. Shenzhen è parte della Greater Bay Area, che include anche Macau e mira a diventare un hub globale per la tecnologia e l'innovazione.

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Questa scelta sottolinea l'impegno della Cina a posizionare la regione del Guangdong come un polo tecnologico di primaria importanza. I leader mondiali avranno l'opportunità di osservare da vicino l'ecosistema tecnologico cinese, che è fondamentale per le discussionsi future su intelligenza artificiale e supply chain. La presenza di installazioni per il vertice, già visibili nelle strade della città, testimonia i preparativi in corso per accogliere i delegati internazionali. Shenzhen rappresenta quindi non solo una location, ma un simbolo della nuova economia cinese.

I leader attesi e la dinamica tripartita

Sebbene la Cina non abbia ancora ufficializzato la lista completa degli ospiti, si prevede la presenza di figure chiave come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. Anche i leader di Canada, Australia, Messico e Indonesia dovrebbero partecipare, insieme a quelli di Malesia, Corea del Sud e Vietnam. Il Giappone e la Nuova Zelanda, invece, non hanno ancora confermato ufficialmente la propria delegazione, creando incertezza sull'attendibilità di alcuni incontri bilaterali.

L'aspetto più atteso del vertice è la possibile riunione tripartita tra i leader di Cina, Russia e Stati Uniti. Questa dinamica è cruciale per discutere questioni di sicurezza globale, inclusi i conflitti in Ucraina e la disarma nucleare. Gli analisti notano che la Cina è riluttante a impegnarsi in discussioni sul disarmo nucleare, poiché possiede un arsenale inferiore rispetto alle altre due potenze. Al contrario, gli Stati Uniti e la Russia saranno probabilmente più focalizzati sulla guerra in Ucraina, senza necessariamente coinvolgere Pechino in modo profondo in queste specifiche trattative.

Impatto commerciale e tensioni geopolitiche regionali

Le Instabilità in Medio Oriente hanno creato effetti economici a catena, tra cui rischi per la sicurezza energetica, i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e l'inflazione. Questi temi saranno certamente al centro dei negoziati, dato il loro impatto diretto sul benessere economico delle nazioni membro. La relazione tra Cina e Stati Uniti è un altro focus chiave, con preoccupazioni sulla stabilità dei legami commerciali. Entrambe le parti stanno fallendo nel mantenere gli impegni di una tregua commerciale estesa, aumentando le tensioni.

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Altri punti caldi dell'agenda includono le forniture di terre rare, l'intelligenza artificiale e le tariffe doganali. Le vendite di armi degli Stati Uniti a Taiwan sono sotto stretto monitoraggio da parte di Pechino. Inoltre, le relazioni tra Cina e Giappone rimangono tese dopo che il primo ministro Sanae Takaichi aveva suggerito nel novembre 2025 che il Giappone potrebbe schierare il proprio militare se una mossa cinese contro Taiwan minacciasse il suo territorio. Le relazioni con le Filippine sono anch'esse monitorate attentamente, dato il ruolo di Ferdinand Marcos Jr. nella regione. L'APEC del 2026 a Shenzhen sarà un banco di prova per la capacità delle potenze di gestire queste complessità simultanee.