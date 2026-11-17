Il vertice APEC 2026 a Shenzhen cerca di unire USA e Cina su intelligenza artificiale e digitalizzazione doganale, nonostante le tensioni commerciali globali.

I membri dell'Asia-Pacific Economic Cooperation, conosciuta anche come APEC, stanno lavorando intensamente per superare le attuali divergenze commerciali e raggiungere un accordo sul testo finale del vertice. Un alto funzionario dell'organizzazione ha dichiarato a Reuters martedì 17 novembre 2026 che, nonostante le tensioni sui dazi e le interruzioni della catena di approvvigionamento, i paesi partecipanti hanno un forte storico nel guardare al quadro più ampio del commercio internazionale. Questo impegno è fondamentale per garantire che l'incontro, che si tiene in Cina questa settimana, produca obiettivi comuni condivisi.

Obiettivi di Produttività e Digitalizzazione Doganale

Carlos Kuriyama, direttore del segretariato di supporto alle politiche dell'APEC, ha sottolineato che i membri del gruppo stanno esplorando modi per aumentare la produttività economica attraverso l'uso sicuro dell'intelligenza artificiale. Parallelamente, l'organizzazione punta a semplificare le complesse procedure doganali, che sono ancora perlopiù basate su carta, attraverso la digitalizzazione dei sistemi. Questa strategia riflette la solida tradizione dell'APEC nel promuovere riforme strutturali che vadano oltre i semplici accordi tarifari, cercando di modernizzare le infrastrutture commerciali tra le economie del Pacifico.

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Dinamiche Geopolitiche e Tensioni tra USA e Cina

Il gruppo, che rappresenta più del sessanta percento del prodotto interno lordo globale, riunisce economie di Asia, Oceania, Nord e Sud America. Questa composizione include le superpotenze economiche rivali, gli Stati Uniti e la Cina, creando un mix delicato e a volte scomodo. Washington e Pechino si trovano in una tregua commerciale precaria, mentre gli alleati dell'Ucraina cercano di isolare l'economia russa e la Cina cerca di limitare l'accesso del Giappone alle terre rare. Inoltre, il Canada si sta distanziando dagli Stati Uniti e molte economie esprimono preoccupazione per l'afflusso di beni cinesi a basso costo.

Impatto dell'IA e Nuove Misure Tecnologiche Statunitensi

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è previsto che arrivi nel centro tecnologico meridionale di Shenzhen mercoledì 18 novembre 2026. Questo viaggio avviene dopo che Washington ha annunciato nuove restrizioni all'accesso della Cina all'intelligenza artificiale avanzata. Nonostante le nuove tensioni, che includono accuse statunitensi secondo cui il co-fondatore di Nvidia, Jensen Huang, avrebbe avuto una relazione con una spia cinese, Kuriyama non si aspetta che questi eventi ostacolino i lavori. Egli ha osservato che la delegazione americana sta collaborando strettamente con le altre per garantire un'affermazione collettiva comune.

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Visione di Kuriyama sul Futuro Commerciale e Prospettive

Secondo Kuriyama, tutti i ventuno membri dell'APEC hanno espresso preoccupazione per le restrizioni commerciali non necessarie e concordano sulla necessità di garantire che il commercio non sia solo aperto, ma anche equo. L'organizzazione ha già avviato discussioni sull'uso sicuro e responsabile dell'intelligenza artificiale, analizzando come questa tecnologia possa sostenere la crescita economica, l'occupazione e lo sviluppo più ampio, sebbene un comunicato finale non sia ancora stato approvato. Le delegazioni lavorano incessantemente per stabilire un linguaggio comune.

Prossimi Passi e Conclusioni del Vertice

Kuriyama, un ex negoziante commerciale peruviano che opera nell'ambito APEC dal 1998, ha espresso ottimismo riguardo alla possibilità di risolvere le questioni tramite la diplomazia, dato che tutte le economie rimangono in contatto. Egli ha dichiarato che le delegazioni stanno lavorando giorno e notte con l'obiettivo di annunciare buone notizie giovedì, data prevista per la conclusione del vertice. L'impegno attuale punta a mantenere le nazioni sul percorso di una cooperazione economica regionale robusta, nonostante le sfide geopolitiche globali attuali che mettono a dura prova la stabilità commerciale internazionale.