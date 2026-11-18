A Shenzhen, Xi Jinping incontra Putin e Trump per un vertice a tre. Focus su pace mondiale, controllo nucleare e nuova proposta Ue da 45 miliardi per l'Ucraina.

I presidenti Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump hanno stabilito un incontro cruciale a margine del vertice Apec tenutosi a Shenzhen. Questo dialogo tripartito segna un momento di elevata tensione geopolitica, poiché le tre nazioni cercano di navigare le complesse dinamiche della guerra in Ucraina e delle relazioni commerciali globali. L'evento si colloca in un contesto diplomatico delicato, dove la Cina cerca di mediare tra le superpotenze occidentali e russe.

Rapporti Russia-Cina e la vaghezza cinese

Il leader russo Vladimir Putin è stato tra i primi a incontrare il presidente cinese Xi Jinping prima della data chiave del vertice a tre. I rapporti tra Mosca e Pechino sono descritti come solidi e si sono ulteriormente consolidati dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Tuttavia, la Cina mantiene una posizione ufficiale di cautela riguardo ai dettagli specifici delle trattative imminenti. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun ha dichiarato durante una conferenza stampa a Pechino che i tre leader discuteranno della pace mondiale, senza entrare nel merito degli argomenti tecnici o militari.

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Controllo nucleare e posizioni contrastanti

Un punto di attrito centrale riguarda il controllo degli armamenti nucleari. Donald Trump ha espresso pubblicamente la volontà di discutere questo tema con i suoi omologhi. La Cina, tuttavia, ha respinto questa proposta, sostenendo che il proprio arsenale atomico non è comparabile a quello di Russia e Stati Uniti. Pechino intende partecipare ai negoziati solo quando Washington e Mosca avranno ridotto sostanzialmente le proprie testate. Xi Jinping ha comunque dichiarato a Trump il desiderio di costruire un rapporto costruttivo e strategicamente stabile, basato su rispetto reciproco e equità, durante il suo arrivo all'aeroporto di Shenzhen.

Il ruolo degli alleati asiatici di Washington

Prima di raggiungere la Cina, Donald Trump ha partecipato a una serie di incontri a Manila, nelle Filippine, durante il vertice Asean. In questa tappa ha incontrato leader chiave come il primo ministro indiano Narendra Modi, la premier giapponese Sanae Takaichi e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Questi colloqui hanno rafforzato il quadro delle alleanze indo-pacifiche, creando uno sfondo strategico più ampio per il successivo vertice a Shenzhen. La presenza di questi alleati sottolinea l'importanza che gli Stati Uniti attribuiscono alla cooperazione regionale nell'area.

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Proposta Ue da 45 miliardi per l'Ucraina

Parallelamente agli incontri asiatici, l'Europa avanza una proposta finanziaria significativa per sostenere Kiev. Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis ha presentato un piano di supporto da 45 miliardi di euro per il 2027. La proposta prevede una modifica del meccanismo di cooperazione sui prestiti, utilizzando gli interessi generati dagli asset sovrani russi immobilizzati nell'Unione. Questa soluzione mira a garantire che i nuovi finanziamenti siano sostenibili e non gravino direttamente sui bilanci nazionali attuali dei paesi membri.

Dettagli finanziari e condizioni ucraine

Del totale di 45 miliardi, 20 miliardi sono destinati al sostegno del bilancio ucraino e 25 alla difesa. I prestiti saranno rimborsati solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni per le distruzioni causate. La Commissione europea raccoglierà i fondi sui mercati finanziari, garantiti dal margine disponibile nel bilancio Ue. Inoltre, la proposta modifica la Ukraine Facility per permettere ai paesi terzi con rating AAA di fornire garanzie finanziarie. Le erogazioni dipendono dalla prosecuzione delle riforme sullo stato di diritto e sulla lotta alla corruzione in Ucraina.

Prospettive per il colloquio Putin-Trump

Nonostante la complessità degli argomenti, il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha espresso fiducia nella capacità dei due leader di comunicare efficacemente. Ushakov ha affermato che Putin e Trump potranno discutere a fondo le questioni importanti, indipendentemente dal formato dell'incontro. Che si tratti di un faccia a faccia formale o di un colloquio a margine dell'Apec, la comunicazione diretta rimarrà essenziale. La Russia sottolinea l'importanza del dialogo diretto per gestire le crisi globali e prevenire escalation involontarie.