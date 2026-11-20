A Shenzhen il 19 novembre 2026, Trump, Xi Jinping e Putin hanno tenuto un incontro storico. Nel frattempo Canada e Giappone avanzano con accordi commerciali indipendenti.

Il 19 novembre 2026 a Shenzhen, in Cina, si è consumato uno degli eventi geopolitici più significativi dell'anno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin hanno partecipato a un incontro trilaterale presso la Villa Kylin. L'evento ha avuto luogo in margine al 33° vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), organizzato dalla Cina nei giorni 18 e 19 novembre.

Il vertice storico Trump Xi Jinping a Shenzhen

La riunione tra i leader dei tre maggiori poteri nucleari ha dominato l'agenda del summit APEC, attirando l'attenzione globale ben oltre le mura della villa sul lago. Donald Trump ha definito l'incontro "più grande di Yalta", facendo esplicito riferimento alla conferenza del 1945 che ha ridefinito l'ordine mondiale post-bellico. Questa dichiarazione ha immediatamente elevato lo statuto simbolico dell'evento, posizionandolo come un momento di ridisegno delle relazioni di potenza globali.

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Anche in assenza di un accordo sostanziale immediato, il valore simbolico della presenza congiunta dei tre leader non è stato trascurabile. Alejandro Reyes, professore associato all'Università di Hong Kong, ha sottolineato come questa rappresenti la prima volta in cui i capi di stato delle tre nazioni nucleari più grandi si sono seduti insieme al tavolo. Tale presenza congiunta invia un segnale chiaro sulla volatilità dell'ordine internazionale contemporaneo.

Mark Carney e il Canada verso nuove economie

Mentre l'attenzione globale era focalizzata sul triangolo USA-Cina-Russia, altri attori hanno iniziato a costruire alternative strategiche. Il primo ministro canadese Mark Carney, critico dichiarato delle politiche di Trump, ha cercato attivamente aperture verso Beijing. Dopo dieci mesi di inviti alle potenze di medio livello a fare causa comune, il leader canadese ha concluso negoziati per accordi di libero scambio con le Filippine.

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Carney ha inoltre avvicinato il Canada a un patto economico separato con l'Associazione delle Nazioni dell'Asia sud-orientale (ASEAN). Durante la permanenza a Shenzhen, il primo ministro canadese ha concordato con Xi Jinping di estendere un accordo tariffario fino al 2028. Tale accordo prevede l'eliminazione dei dazi su ulteriori C$400 milioni ($279,39 milioni) di beni canadesi, inclusi maiali e gamberi, in cambio della riduzione delle barnze all'importazione di acciaio e alluminio cinesi.

Sanae Takaichi e la resilienza economica del Giappone

Il Giappone ha intrapreso una rotta diplomatica differente ma complementare. Primo ministro giapponese Sanae Takaichi ha cercato nuove forniture di minerali critici per ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi. A Manila, Takaichi ha adottato una dichiarazione congiunta sulla resilienza economica con l'ASEAN e ha rafforzato la cooperazione con la Corea del Sud su catene di approvvigionamento ed energia.

Questa strategia di diversificazione include anche partnership europee. Il Canada e l'Unione Europea hanno lanciato un partenariato su energia e tecnologia il mese scorso. Parallelamente, il Giappone sta costruendo un velivolo da combattimento avanzato con Gran Bretagna e Italia e ha ottenuto l'anno scorso un accordo per terre rare pesanti da una raffineria francese, ampliando le sue opzioni strategiche.

La geografia politica e la scelta delle alleanze

Tokyo non può permettersi di fare affidamento su Beijing per ragioni di sicurezza nazionale. Il Giappone ospita la maggiore concentrazione di potenza militare statunitense all'estero e conta su Washington per deterrenza verso vicini nucleari come Cina, Russia e Corea del Nord. Le relazioni tra Tokyo e Pechino sono ai minimi storici, evidenziato dall'accoglienza riservata a Takaichi a Shenzhen.

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Un alto funzionario del governo giapponese ha rivelato che l'approccio di Trump verso Xi ha accentuato le preoccupazioni a Tokyo sull'impegno americano. Nonostante la necessità di diversificare le economie, la dipendenza militare dal Giappone rimane inscindibile. Narushige Michishita, professore al National Graduate Institute for Policy Studies, ha notato che il trattamento riservato al Giappone potrebbe spingere altre nazioni verso la cooperazione tra potenze medie.

De-risking globale e futuro degli approvvigionamenti

Zhao Minghao, esperto di relazioni internazionali alla Fudan University di Shanghai, ha osservato che i paesi stanno riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi e de-risking anche verso gli Stati Uniti. Le mosse del Canada e del Giappone dimostrano che questa tendenza sta guadagnando trazione concreta.

La geografia e la geopolitica continueranno a determinare con quale partner ciascuno si alleerà. La cooperazione tra potenze medie non sostituirà l'influenza statunitense ma aumenterà la resilienza complessiva del sistema economico globale. Il vertice APEC 2026 ha così posto le basi per un futuro multilivello, dove gli accordi commerciali e le alleanze di sicurezza si intrecciano in modi sempre più complessi.