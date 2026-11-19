Il vertice Apec vede Trump, Xi Jinping e Putin unirsi per una dichiarazione sui rischi atomici e la riforma Onu, escludendo i temi di Ucraina e Taiwan.

La diplomazia mondiale è cambiata radicalmente quando l'Air Force One è atterrato a Shenzhen, dove Xi Jinping ha atteso Donald Trump ai piedi della scaletta per abbracciarlo. Questo gesto, quasi senza precedenti nella liturgia diplomatica cinese dal 1959, segnala che la Repubblica Popolare Cinese ospita e detta i tempi dell'incontro. Poche ore dopo, al Kylin Villa a margine del vertice Apec, i leader di tre delle maggiori potenze nucleari hanno conversato per circa novanta minuti.

Storia e dettaglio del vertice Apec

Donald Trump ha dichiarato apertamente di "stare davvero facendo la storia" aprendo i lavori del colloquio tripartito. Vladimir Putin ha descritto l'evento come "un nuovo capitolo nella storia della diplomazia", auspicando la prosecuzione dei dialoghi a tre. Xi Jinping ha definito l'incontro positivo, costruttivo e fruttuoso, confermando il clima di intesa tra i tre leader presenti in Cina.

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Convergenza sovranista e riforma Onu

La Dichiarazione dei Capi di Stato verso la Pace emersa dai negoziati punta alla riforma delle Nazioni Unite come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Il testo mira a ricondurre le decisioni strategiche al G5, escludendo di fatto Regno Unito e Francia dal processo decisionale principale. Questa mossa disegna un direttorio ristretto delle potenze militari, simile al concerto del 1815.

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Temi esclusi e visione del mondo

La dichiarazione omette volutamente i dossier di Ucraina, Iran e Taiwan, punti di divergenza maggiore tra Washington, Pechino e Mosca. Il documento riflette una visione verticistica dove le grandi potenze trattano il resto del mondo come oggetto della politica globale. In questo scenario, il peso strategico prevale sui sistemi politici interni agli Stati membri.

Contenuti specifici e prossimi passi

Il testo include impegni sull'aumento della produzione di petrolio raffinato e il rifiuto degli abusi della Corte penale internazionale. I tre leader riaffermano che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere combattuta. Si impegneranno ad avviare un dialogo specifico sulla riduzione dei rischi atomici per stabilizzare le relazioni internazionali.