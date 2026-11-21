L'analisi del vertice APEC di Shenzhen rivela che Xi Jinping ha consolidato il potere cinese, mentre Trump ottiene pochi risultati concreti nonostante l'enfasi sul successo diplomatico.

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno partecipato a un incontro con il presidente russo Vladimir Putin il 19 novembre 2026, a margine del vertice dei leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) a Shenzhen, in Cina, secondo quanto riferito da Reuters e Sputnik. Questo evento ha segnato un momento cruciale nelle relazioni internazionali, con Beijing che sembra aver conseguito vantaggi strategici superiori rispetto a Washington.

Donald Trump ha definito trionfale il clamore attorno al suo incontro con Xi Jinping, paragonandolo ai risultati dei vertici precedenti, ma gli analisti sostengono che il leader americano abbia ottenuto poco da tre summit di quest'anno. Al contrario, il leader cinese ha consolidato la sua posizione sul palcoscenico mondiale, emergendo da questa riunione globale come un statista capace di convocare il primo summit Cina-USA-Russia.

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Analisi della Diplomazia Trilaterale

Xi Jinping ha rotto il protocollo per salutare Trump all'aeroporto di Shenzhen prima della conferenza del giovedì, un gesto che il presidente statunitense ha definito una grande vittoria anche prima dell'inizio dei colloqui. Questa cerimonia era orchestrata per mettere in risalto un momento degno di un presidente in visita, focalizzato sulla costruzione del proprio lascito storico. I due leader si sono scambiati un abbraccio, segnano un dettaglio simbolico importante per la narrativa pubblica.

Il vertice ha incluso il primo incontro trilaterale con il leader russo Vladimir Putin, un evento che offre a Xi la piattaforma per presentarsi come un attore centrale nella gestione degli affari globali. La dichiarazione congiunta rilasciata, intitolata "Dichiarazione verso la Pace", è stata descritta dagli analisti come vaga e priva di impegni vincolanti specifici. Questa mancanza di dettaglio contrasta con l'enfasi posta dalle parti sulla portata storica dell'evento.

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Disaccordi Commerciali e Tecnologici

Trump ha dichiarato ai media che ha discusso con il suo omologo cinese l'intelligenza artificiale, il commercio e i flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti pretendono che Pechino acquisti più prodotti agricoli americani, allenti le restrizioni sui minerali delle terre rare vitali per le industrie chiave e liberi due cittadini americani che Washington ritiene detenuti ingiustamente.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha affermato che le due parti hanno concordato di tracciare un piano d'azione per costruire una "relazione costruttiva di stabilità strategica", un quadro già presentato a maggio. Tuttavia, il ministero non ha fornito dettagli o una scadenza. La lettura ufficiale di Pechino non ha menzionato la fragile tregua commerciale, gli impegni agricoli cinesi, i controlli sulle terre rare o il recente scandalo che ha coinvolto il gigante dei chip americano Nvidia.

Impatto Strategico e Reazioni

Kuo Yu-jen, direttore dell'Istituto di Studi sulla Cina e il Pacifico dell'Università Nazionale Sun Yat-sen a Taiwan, ha dichiarato che le autorità cinesi hanno raggiunto l'obiettivo del Partito Comunista Cinese e di Xi Jinping, ovvero continuare a trascinare le trattative e mantenere il dialogo. Questa strategia ha permesso alla Cina di mantenere una tregua commerciale fragile in una fase di stallo, situazione che Beijing preferisce per consolidare la propria posizione.

Il leader cinese ha anche spinto per la richiesta chiave che gli Stati Uniti "continueranno a fare la cosa giusta" riguardo a Taiwan, avvertendo di rischiare ripercussioni nella relazione bilaterale in caso contrario. La Cina considera Taiwan come il proprio territorio, una pretesa che Taipei rifiuta. Dan Wang, direttore della Cina all'Eurasia Group, ha sottolineato che la Cina ha ottenuto spazio strategico aggiuntivo, incluso il cambiamento di posizione degli USA su Taiwan e il rilassamento dell'embargo tecnologico.

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Prospettive Future e Sanzioni

Da quando questo mese si è dimesso Jensen Huang, un alleato di Trump, come CEO di Nvidia a causa della rivelazione di una relazione con una donna che l'intelligence americana ritiene una spia cinese, l'amministrazione Trump ha cercato di chiudere le scappatoie che permettono alle aziende cinesi di aggirare le restrizioni sull'esportazione di chip AI. Una nuova regola statunitense che limita ulteriormente l'accesso della Cina ai chip AI avanzati è entrata in vigore il giorno dell'incontro.

Shen Weizhong, un ex funzionario del Ministero degli Affari Esteri cinese che ora lavora per il think tank Global Governance Institution di Pechino, ha affermato che i cinesi considerano questi rumori come una parte naturale della relazione. Ha aggiunto che Pechino ha imparato la lezione e non intende adempiere ai propri impegni in una volta sola, ma lo farà passo dopo passo, proteggendo le proprie industrie nazionali senza fretta di soddisfare le richieste americane.