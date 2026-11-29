Lee Jae-myung dice che è difficile prevedere un vertice Corea del Nord-Cina, mentre a Dandong un hotel blocca le prenotazioni fino al 4 dicembre.

Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha dichiarato domenica 29 novembre 2026 che è difficile prevedere se la Corea del Nord e la Cina terranno un vertice, pur ritenendo un incontro del genere auspicabile. Le sue parole, riportate dall'agenzia sudcoreana Newsis, sono arrivate mentre Lee parlava con la stampa presidenziale durante un'escursione su una montagna di Seul.

Nelle stesse ore, l'agenzia giapponese Kyodo ha riferito, citando fonti diplomatiche, che il leader nordcoreano Kim Jong-un potrebbe visitare diverse città cinesi e incontrare il presidente cinese Xi Jinping all'inizio di dicembre. Lee ha inoltre affermato che Seul svolgerà qualsiasi ruolo le sia possibile svolgere nel contesto del vertice potenziale.

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Dandong, cantieri e prenotazioni sospese

Nella città di confine cinese di Dandong sono stati eretti pannelli di cantiere sabato sera lungo la linea ferroviaria che collega i due paesi. Il dettaglio è stato segnalato da Kyodo.

Secondo Kyodo, i suoi reporter avevano verificato che quelle strutture non erano presenti venerdì mattina. Barriere simili erano state installate quando Kim attraversò Dandong in treno nel settembre dello scorso anno.

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Secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, un hotel affacciato sul Ponte dell'Amicizia Cina-Corea del Nord ha smesso di accettare prenotazioni fino al 4 dicembre. Lo stesso albergo aveva già limitato le prenotazioni prima delle precedenti visite dei leader nordcoreani.

Kim aveva già compiuto una visita di un giorno a Dandong in ottobre, attraversando il Nuovo Ponte sul fiume Yalu, di recente inaugurazione. Durante quella trasferta ha incontrato Wang Huning, il quarto funzionario più alto in grado della Cina.

Lee Jae-myung chiede prudenza e un ruolo per Seul

Lee Jae-myung ha sostenuto che la situazione non può essere prevista con affidabilità, ma che la Corea del Sud intende fare la propria parte. Il presidente ha parlato di un quadro molto incerto.

Durante l'escursione su una montagna a Seul, Lee ha affermato che ci sono 'così tante variabili' e che il quadro non consente previsioni certe. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Newsis.

Il presidente ha inoltre sostenuto che allentare le tensioni tra le due Coree è importante. Seul, secondo quanto riportato, intende quindi contribuire a questo obiettivo nei limiti del possibile.

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Il contesto è quello di un rinnovato impegno tra Pechino e Pyongyang per rafforzare i legami economici. Resta aperta la questione se l'approfondimento delle relazioni militari della Corea del Nord con la Russia l'abbia resa meno dipendente dalla Cina.

Ultimo incontro Xi-Kim e prossimi passi

L'ultimo incontro tra Xi Jinping e Kim Jong-un risale a giugno, durante una visita di Xi a Pyongyang. In quell'occasione i due leader hanno concordato di ampliare la cooperazione e rafforzare la comunicazione strategica.

La tempistica indicata da Kyodo colloca un eventuale incontro all'inizio di dicembre. La sospensione delle prenotazioni dell'hotel di Dandong, fino al 4 dicembre, è un ulteriore segnale da seguire nelle prossime settimane.

Nelle fonti citate non risultano conferme ufficiali da Pechino o Pyongyang sulla data o sulla forma di un eventuale vertice. Il quadro resta quindi basato sulle ricostruzioni di agenzie di stampa e fonti diplomatiche.