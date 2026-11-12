Vertice di Dublino: 40 paesi riaffermano l'indipendenza della sicurezza europea

A Dublino, il 12 novembre 2026, circa 40 paesi approvano una dichiarazione per garantire che la sicurezza europea sia decisa dagli europei stessi.

Il 12 novembre 2026, il vertice della Comunità politica europea tenutosi a Dublino ha segnato un momento cruciale per la diplomazia continentale. L'evento ha riunito figure chiave come il primo ministro irlandese Micheál Martin, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Mark Carney per affrontare le sfide immediate della stabilità geopolitica.

La Dichiarazione sui Principi Fondamentali

Un gruppo di circa 40 paesi si apprera a firmare una dichiarazione che stabilisce chiaramente come qualsiasi questione riguardante la sicurezza europea debba essere decisa esclusivamente con il coinvolgimento degli europei. Questo documento, reso pubblico da Reuters, sottolinea che l'Europa non può essere esclusa dai negoziati che riguardano il suo stesso futuro e la sua difesa. La scelta mira a garantire una voce diretta nel dibattito internazionale.

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Il Ruolo Centrale dell'Ucraina e della Russia

Il testo della bozza, promossa dal ministro degli esteri francese, riafferma che il percorso verso la pace in Ucraina deve essere definito insieme a Kyiv. I firmatari sottolineano che la sicurezza dell'Ucraina è parte integrante della sicurezza euro-atlantica. Inoltre, precisano che la stabilità strategica europea futura dipenderà direttamente dalla conclusione del conflitto in corso.

Impegno per il Diritto Internazionale

La dichiarazione elenca principi fermi come il rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati e l'inviolabilità dei confini internazionali. I paesi partecipanti confermano il loro impegno verso i diritti umani e il rispetto del diritto internazionale. Il documento cita esplicitamente la Carta delle Nazioni Unite come la pietra angolare su cui si basa questa nuova visione di ordine sicuro.

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Le Parole di Macron al Vertice

All'arrivo al vertice a Dublino, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che questa dichiarazione è estremamente importante. Ha evidenziato come molti vorrebbero escludere l'Europa dalle discussioni sulla propria sicurezza, rendendo questo passo necessario. Macron ha aggiunto che è necessario un monito per tutta la più ampia Europa ad agire unitamente e a coordinare le proprie strategie.

OBIETTIVI FUTURI E PROSSIMI PASSI

Il testo prevede discussioni sui meccanismi di riduzione dei rischi, da attuarsi una volta ristabilita la pace in Europa. Gli stati firmatari sostengono la necessità di proteggere i sistemi democratici e la stabilità continentale. Questo approccio punta a costruire un quadro di sicurezza duraturo, basato sulla cooperazione e sul rispetto delle norme stabilite nel corso dell'ultimo decennio.