Vertice di Londra: Zelensky pronto a negoziati, l'Europa potrebbe essere rappresentata da Regno Unito, Francia e Germania

Il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz apre scenari di pace in Ucraina. L'Ucraina è pronta a congelare le linee del fronte e negoziare, mentre l'Europa potrebbe essere rappresentata dal formato E3. Dettagli sul canale privato con Abramovich e le dichiarazioni di Zelensky su Trump e Putin.

Il vertice di Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il candidato cristiano-democratico tedesco Friedrich Merz potrebbe segnare una svolta nel conflitto in Ucraina .

Per la prima volta, Zelensky si è dichiarato pronto a negoziare direttamente con Vladimir Putin, forte di una posizione militare che non lo vede più solo sulla difensiva. Un tema centrale dell'incontro è stata la rappresentanza europea nei futuri colloqui di pace. L'ipotesi che avanza è che siano proprio i leader di Regno Unito, Francia e Germania, riuniti nel formato E3, a trattare per conto dell'Europa, con il sostegno di Kiev.

Zelensky, in un'intervista a Sky News, ha insistito sull'importanza di un coinvolgimento europeo, chiedendo chiarimenti su chi rappresenterà il continente. A Bruxelles circolano nomi come Mario Draghi, Angela Merkel o altri ex leader, ma l'iniziativa dei tre paesi sta guadagnando slancio, culminando con la nuova riunione dei Volenterosi convocata da Macron a Parigi il 14 luglio.

Il summit ha evidenziato anche la distanza di Donald Trump dal processo di pace, dopo il vertice di Anchorage tra il presidente Usa e Putin. Zelensky ha ribadito che Mosca non può decidere senza l'Ucraina e ha replicato alle narrazioni russe che negano l'aggressione, definendole un "mondo fantastico". Sul terreno militare, il leader ucraino ha mostrato flessibilità su punti prima impensabili: non la cessione del Donbass, ma il congelamento della linea del fronte come base negoziale.

Ha confermato di aver utilizzato Roman Abramovich come canale privato con Putin, inviando un messaggio riservato. Il Cremlino, tramite il consigliere Yuri Ushakov, ha ammesso contatti "pubblici e privati" con Kiev. Zelensky ha sottolineato la capacità dell'Ucraina di rispondere colpo su colpo alla Russia, pur ammettendo fragilità nella difesa aerea, per cui serve il sostegno occidentale. Ha lanciato un avvertimento: "Non moriremo in silenzio, diventeremo più forti, riporteremo la guerra sul loro territorio".

Parallelamente, si sono susseguite notizie economiche: il possibile accordo tra Banca Bpm e Monte dei Paschi di Sena per creare il terzo polo bancario italiano, con il coinvolgimento di Torino, Bper e Unipol in un'Opa su Siena, mentre i veri obiettivi potrebbero essere Mediobanca e Generali





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