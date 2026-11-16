Il vertice previsto a Shenzhen tra Stati Uniti, Russia e Cina è davvero una nuova Yalta o solo una photo opportunity? Ecco gli interessi in gioco.

Il vertice previsto a Shenzhen, con Donald Trump, Vladimir Putin e il padrone di casa Xi Jinping, viene già paragonato alla conferenza di Yalta. Il confronto tra le tre grandi potenze potrebbe ridisegnare l'ordine mondiale e, soprattutto, quello europeo. La domanda è se si tratti davvero di un nuovo accordo tra superpotenze o solo di una suggestione legata alla possibile immagine che il vertice potrebbe offrire.

Il riferimento storico è chiaro: nella foto di Yalta i tre leader si preparavano a vincere la seconda guerra mondiale e a ridisegnare gli equilibri del continente. Oggi il tavolo di Shenzhen nasce in un contesto molto diverso, in cui nessuna delle tre potenze ha una vittoria militare da far valere.

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Shenzhen e il confronto con la Yalta del passato

Il vertice di Shenzhen non ripete Yalta, perché i rapporti di forza di allora erano definiti dalla guerra in corso. I tre leader di Yalta stavano vincendo il conflitto e potevano negoziare da una posizione di forza militare netta.

Dei tre protagonisti della foto storica, solo Stalin avrebbe governato a lungo. Franklin Roosevelt, presidente americano che aveva guidato gli Stati Uniti fuori dalla grande depressione, era molto malato e sarebbe morto due mesi dopo. Winston Churchill, primo ministro britannico e simbolo della resistenza contro i bombardamenti nazisti, con la frase 'will never surrender', avrebbe perso le elezioni subito dopo la guerra.

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Oggi la forza non si misura soltanto con l'arsenale militare. Russia e Stati Uniti dispongono di un arsenale nucleare molto più numeroso di quello cinese, ma il potere contemporaneo passa anche per le terre rare, i chip e la forza economica, settori in cui la Cina è protagonista.

Gli interessi di Trump, Putin e Xi Jinping

Donald Trump, indebolito dalle elezioni di midterm, punterebbe a mostrarsi come il leader che parla con tutti. Vladimir Putin, dopo anni di tentativi occidentali di isolare Mosca, cercherebbe una riabilitazione diplomatica e vorrebbe trasformare in una trattativa sulla sicurezza del continente una guerra che non riesce a vincere sul campo.

Xi Jinping ha scelto Shenzhen come sede, città che ospiterà anche il vertice dell'Apec, l'organizzazione per la cooperazione economica dell'Asia Pacifica. Shenzhen è il simbolo della crescita cinese: trent'anni fa contava 20.000 abitanti, oggi sono 13,5 milioni.

Secondo l'analisi, Xi Jinping vuole ripristinare un ordine che tra crisi e guerre si è perso. Pechino punta alla riapertura dello stretto di Hormuz, da cui prima della guerra passava un terzo del greggio cinese, a una tregua commerciale con Washington e a mani libere su Taiwan.

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Divergenze su Ucraina, nucleare e Iran

Gli interessi delle tre superpotenze coincidono solo in parte. Mosca dipende sempre più da Pechino, mentre Washington cerca di impedire che la loro intesa diventi un blocco ostile.

Sull'Ucraina, secondo la Casa Bianca, non si parlerà perché la Cina si è volutamente tenuta ai margini. Sulle testate nucleari un accordo appare difficile: Pechino possiede circa 600 testate, mentre Washington e Mosca ne hanno circa 5000 a testa, e Xi Jinping non considera vantaggioso un accordo in questo momento. Anche sull'Iran Russia e Cina hanno interessi opposti a quelli degli Stati Uniti.

Il risultato più probabile, secondo questa lettura, è un vertice di controllo reciproco più che di spartizione del mondo. Nessuna delle tre potenze sembra intenzionata a decidere i destini globali, mentre tutte vogliono tenere gli altri sotto osservazione. Shenzhen, alla fine, potrebbe essere una nuova Yalta soprattutto per la fotografia.