Vertice G7 2026 a Evian-les-Bains: Tra Crisi Globali e Diplomazia con Trump

Il prossimo summit del G7 in Francia si concentrerà sulla gestione delle guerre in Ucraina e Medio Oriente, cercando di mantenere l'unità del gruppo nonostante le tensioni con l'amministrazione Trump e le sfide economiche legate ai minerali critici.

Il prossimo vertice del G7, previsto per il periodo tra il 15 e il 17 giugno a Evian-les-Bains, sulle rive del Lago di Ginevra, si preannuncia come uno degli incontri più delicati e complessi degli ultimi decenni.

L'agenda, curata minuziosamente dal governo francese in qualità di ospite, è stata concepita per navigare in acque agitate, cercando di proiettare un'immagine di unità e coesione in un momento di profonda frammentazione geopolitica. Il punto focale di questa strategia è la gestione del rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, le cui posizioni spesso imprevedibili hanno messo a dura prova la solidità del gruppo.

La Francia ha fatto di tutto per rendere l'agenda appetibile per l'amministrazione statunitense, cercando di evitare scontri frontali e di garantire che il leader americano rimanga presente per l'intera durata dell'evento, un obiettivo che potrebbe essere considerato un successo di per sé, dato il precedente del 2025. I leader di Francia, Gran Bretagna, Canada, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti, insieme ai rappresentanti dell'Unione Europea, si troveranno a dover gestire non solo le emergenze immediate, ma anche l'erosione di un consenso che per cinquant'anni ha guidato le decisioni economiche e politiche del mondo occidentale.

Uno dei temi centrali che dominerà i dibattiti sarà l'instabilità nel Medio Oriente, con una particolare attenzione al fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. La situazione è estremamente tesa e i diplomatici segnalano che il raggiungimento anche solo di un accordo provvisorio, che rimandi l'affrontare questioni più spinose come il programma nucleare iraniano, risulta arduo.

Il presidente Trump ha espresso la ferma volontà che l'Iran riapra lo Stretto di Hormuz, un punto di passaggio cruciale per le spedizioni globali di petrolio e gas, mentre Teheran richiede l'interruzione del blocco dei porti iraniani, lo sblocco dei beni congelati e la fine delle operazioni israeliane contro Hezbollah in Libano. In questo contesto, l'umore di Trump potrebbe essere l'ago della bilancia per l'intero summit.

Per ampliare la portata della discussione, la Francia ha invitato nazioni chiave come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l'Egitto, tutti attori fondamentali nella mediazione e direttamente colpiti dalle guerre regionali. La speranza è che un accordo in quest'area possa permettere al G7 di superare i mesi di tensione interna e di ritrovare una sintonia minima nell'azione diplomatica.

Parallelamente, l'attenzione si sposterà sul conflitto in Ucraina, dove i negoziati per una pace duratura sembrano essere in una fase di stallo. Il presidente Volodymyr Zelenskiy sta esercitando forti pressioni affinché l'Europa assuma un ruolo più protagonista e attivo, temendo che l'attenzione degli Stati Uniti sia stata eccessivamente deviata dalle crisi in Medio Oriente.

Sul campo, la dinamica è cambiata: l'uso di droni ucraini per colpire infrastrutture energetiche e linee di rifornimento in profondità nel territorio russo ha creato nuove variabili strategiche. I diplomatici europei vedono in questo vertice l'occasione ideale per convincere Trump che le proposte di pace statunitensi siano state fin troppo favorevoli a Mosca.

L'Europa vuole inviare un segnale chiaro: pur essendo aperta al dialogo con la Russia, continuerà a inasprire le sanzioni e ad aumentare il sostegno militare a Kiev, sottolineando come sia il Cremlino a bloccare ogni reale progresso. Questa tendenza riflette una consapevolezza crescente tra i leader europei, i quali iniziano a ipotizzare un futuro geopolitico caratterizzato da una minore dipendenza strategica dagli Stati Uniti, cercando di costruire un'autonomia che possa resistere ai cambiamenti di rotta della politica estera di Washington.

Infine, l'agenda toccherà questioni economiche cruciali, con un focus particolare sulla riduzione della dipendenza dalla Cina per quanto riguarda i minerali critici. Il Giappone, che ha accumulato scorte strategiche per oltre un decennio, spinge per un'iniziativa sostanziale che includa la definizione di prezzi minimi e progetti di sviluppo congiunti.

Tuttavia, le divergenze tra i membri rimangono profonde. Anche le scompense macroeconomiche globali, la gestione dei flussi migratori e il contrasto al traffico di droga saranno discussi, sebbene la Francia abbia deliberatamente abbandonato l'idea di un unico e onnicomprensivo comunicato finale. Al suo posto, si opterà per una serie di dichiarazioni congiunte più limitate e specifiche per ogni area tematica, un modo per evitare che un singolo punto di disaccordo possa far naufragare l'intero sforzo diplomatico.

Questo approccio pragmatico, quasi minimalista, evidenzia come il G7 stia evolvendo da un forum di grandi consensus a un tavolo di gestione delle crisi, dove l'obiettivo primario non è più la visione comune a lungo termine, ma la sopravvivenza della cooperazione internazionale in un mondo multipolare e instabile





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