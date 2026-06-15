Vertice G7 a Évian-les-Bains: il summit si terrà nel lussuoso resort sul Lago di Ginevra

Il prossimo vertice del G7 si terrà a Évian-les-Bains, nella suggestiva location dell'Evian Resort, un complesso di lusso con spa, campi da golf e camere vista lago. L'incontro affronterà temi globali sensibili in un contesto di massima riservatezza e comfort.

Le sponde del Lago di Ginevra e la cittadina termale di Évian-les-Bains, in Francia, sono state scelte come location per il prossimo vertice del G7.

L'incontro, considerato particolarmente delicato, si svolgerà all'interno dell'Evian Resort, un complesso turistico di lusso situato in una posizione incantevole tra il lago e le Alpi. Il resort, che combina ospitalità di alta gamma, benessere e sport, offrirà il scenario per le discussioni tra i leader delle principali economie occidentali su temi cruciali come le crisi internazionali, i dossier economici e le iniziative diplomatiche che potrebbero ridefinire gli equilibri globali.

La scelta della location riflette l'importanza attribuita a un ambiente riservato e ispiratore, in grado di favorire il dialogo in un contesto esclusivo





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