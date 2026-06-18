Vertice G7: Lee Jae Myung e Trump fanno progressi sulla Corea del Nord e pianificano una partita di golf

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha riferito di aver ottenuto progressi significativi nei colloqui con Donald Trump al G7 sulla pace nella penisola coreana. I due leader hanno anche discusso di cooperazione trilaterale con il Giappone e di iniziative economiche come la costruzione navale. Un momento informale ha visto Trump regalare una penna a Lee e proporre una partita di golf.

Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha partecipato al vertice del G7 a Evian-les-Bains, in Francia, in qualità di partner invitato, e al termine della cena dei leader ha avuto un colloquio approfondito di circa 90 minuti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump .

Secondo quanto riportato da Lee sul social network X, la conversazione ha riguardato la pace nella penisola coreana e le relazioni tra Corea del Sud e Stati Uniti, con "progressi significativi". Oltre alla componente politica, l'incontro ha avuto anche momenti informali: Trump ha donato a Lee la penna utilizzata per firmare i documenti durante il vertice, un gesto simbolico che riecheggia il loro primo summit quando Lee aveva regalato una sua penna a Trump.

Sempre nel corso della cena, Trump ha proposto di giocare a golf insieme a Lee e alla first lady Kim Hea Kyung, una promessa che avrebbe confermato anche il giorno successivo dopo il pranzo. L'ufficio del presidente sudcoreano ha spiegato che, mentre i leader posavano per una foto di gruppo, Lee ha chiesto esplicitamente a Trump di assumere un ruolo guida nella ricerca di una risoluzione pacifica delle tensioni con la Corea del Nord.

La Casa Blu ha inoltre reso noto che i due leader hanno discusso di iniziative reciprocamente vantaggiose come la costruzione navale e hanno ribadito l'importanza della cooperazione trilateral Seoul-Washington-Tokyo. Va ricordato che, nonostante la stretta alleanza di sicurezza tra Corea del Sud e Stati Uniti, i rapporti negli ultimi anni sono stati a volte messi alla prova da questioni come i dazi americani e la ripartizione dei costi per la difesa





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