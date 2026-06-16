Vertice G7, tensione tra Europa e Trump su Iran e Ucraina

Al G7 di Évian-les-Bains, i leader europei avvertono Trump: l'accordo provvisorio con l'Iran potrebbe rafforzare il programma nucleare e missilistico di Teheran. Richiesta anche una revisione della strategia ucraina, con l'Europa pronta a dialogare con Putin solo se accompanied da più sanzioni e aiuti militari a Kyiv.

I leader europei avvertono Donald Trump al G7: l'accordo provvisorio con l' Iran rischia di rafforzare i programmi nucleari e missilistici di Teheran. Al vertice di Évian-les-Bains, la priorità è negoziare un accordo solido e definitivo, evitando che la fretta comprometta la sicurezza.

Macron spinge per la riapertura sicura dello Stretto di Hormuz, con una possibile missione marittima franco-britannica e rotte energetiche alternative. L'interim deal prevede 60 giorni di trattative tecniche complesse, inclusa la sorte dell'uranio arricchito e la revoca delle sanzioni, ma gli alleati temono che il team negoziale statunitense, inesperto, possa fallire nel contrastare il programma missilistico iraniano. Francia, Germania e Regno Unito chiedono un ruolo nelle prossime negoziazioni, dopo essere state messe da parte nei mesi precedenti.

Parallelamente, l'Europa spinge Trump a riconsiderare la sua strategia ucraina, ritenendo troppo favorevoli a Mosca le proposte statunitensi. L'obiettivo è un dialogo con Putin solo a condizione di inasprire le sanzioni alla Russia e potenziare il sostegno militare a Kyiv. Zelenskiy parteciperà alla sessione 'costruire la pace in Ucraina' e cercherà un incontro con Trump, mentre Putin respinge le richieste di colloquio.

La Commissione Europea, con von der Leyen, sottolinea la forza dell'Ucraina sul campo e la debolezza dell'economia da guerra russa. Il conflitto in Iran rischia di distrarre l'attenzione degli USA, mentre i droni ucraini colpiscono sempre più in profondità il territorio russo





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