Vertice G7: Trump si presenta: "Sono il boss". Violenza in Cisgiordania: bruciate due moschee. Botticelli: "Venere" e "Primavera" a confronto

Il presidente Trump partecipa al G7 di Évian con una battuta sul suo ruolo, mentre i leader discutono di crescita economica sostenibile. In Medio Oriente, coloni israeliani bruciano due moschee in Cisgiordania. Firenze riunisce per la prima volta in un unico spazio le due opere più celebri di Botticelli.

Il presidente americano Donald Trump ha partecipato al secondo giorno del vertice G7 a Évian -les-Bains, in Francia, presentandosi al tavolo dei colloqui con la battuta: "Sono il boss".

L'incontro, che segue i lavori del giorno precedente dedicati alla guerra in Ucraina, ha come tema principale di questa mattina il rilancio di una crescita economica equilibrata, condivisa e sostenibile. Oltre ai Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) e ai partner invitati (Egitto, Kenya, India, Brasile e Corea del Sud), sono presenti la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, e il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

Le discussioni vertono su politiche fiscali, commercio internazionale e la stabilità del sistema finanziario globale, in un contesto di preoccupazioni per le tensioni commerciali e le prospettive di crescita mondiale. Nella stessa giornata, notizie drammatiche arrivano dalla Cisgiordania occupata: prima dell'alba, un gruppo di coloni israeliani ha appiccato l'incendio di due moschee nei villaggi di Jaljilya, nella zona centrale, e di Mazra'a al-Nubani, a nord di Ramallah.

A Jaljilya, oltre alla distruzione del luogo di culto, gli assalitori hanno anche danneggiato auto e proprietà. Gli episodi, denunciati dalle autorità palestinesi, hanno suscitato condanne internazionali e preoccupazione per la crescente violenza dei coloni. Le immagini mostrano le rovine fumanti delle strutture religiose. L'esercito israeliano ha avviato indagini, ma spesso tali atti rimangono impuniti, alimentando le tensioni nella regione.

In ambito culturale, una mostra significativa riunisce per la prima volta in un dialogo diretto due delle opere più iconiche di Sandro Botticelli: la "Venere" e la "Primavera", entrambe provenienti dalla Galleria degli Uffizi di Firenze. Il nuovo allestimento permanente negli spazi dedicati al maestro rinascimentale consente ai visitatori di confrontare da vicino i due capolavoli, che solitamente sono esposti in sale separate.

L'iniziativa mira a valorizzare la poetica di Botticelli e a offrire una nuova chiave di lettura per simbolismi e riferimenti mitologici. La "Venere" rappresenta la dea della bellezza che nasce dalle acque, mentre la "Primavera" è un'allegoria dell'amore e della fertilità, popolata da figure mitologiche. La mostra è parte di un più ampio progetto di riallestimento della collezione rinascimentale fiorentina, arricchito da pannelli esplicativi e tecnologie multimediali per coinvolgere il pubblico





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