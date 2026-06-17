Vertice G7: Zelenskiy incontra Trump e Macron, focus su difesa e aiuti

Il presidente ucraino Zelenskiy ha avuto una conversazione di coordinamento con Trump e Macron al termine del G7, discutendo di rafforzamento delle difese e licenze per sistemi anti-aerei. Previste richieste di ulteriori 20 miliardi di dollari al gruppo Ramstein.

Il vertice del G7 tenutosi a Evian-les-Bains in Francia il 16 giugno 2026 ha visto la partecipazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy .

Al termine del summit Zelenskiy ha confermato di aver avuto una "conversazione di coordinamento" con Trump e Macron, definendola un incontro importante che potrebbe cambiare molte dinamiche. In particolare il leader ucraino ha ringraziato Trump per l'attenzione mostrata verso l'Ucraina e per la disponibilità a contribuire a portare la pace più vicina, e Macron per l'ottima organizzazione del vertice e la costante collaborazione.

Successivamente Zelenskiy ha anche parlato a Bruxelles con il segretario generale della NATO Mark Rutte, concentrandosi sulla necessità di rafforzare le difese ucraine e di ottenere le licenze statunitensi necessarie per produrre sistemi di difesa aerea. Il presidente ucraino si è detto impegnato a rendere il prossimo vertice NATO ad Ankara efficace per la difesa dell'Ucraina e ha sottolineato l'importanza della riunione del gruppo Ramstein, l'alleanza di oltre cinquanta paesi che fornisce aiuti finanziari e militari a Kyiv.

Parallelamente i leader dell'Unione Europea si riuniranno anch'essi giovedì. Nel contesto di questi incontri il ministro della Difesa ucraino Mykhail Fedorov ha dichiarato che Kyiv sta cercando di ottenere ulteriori venti miliardi di dollari di finanziamenti militari dai propri alleati, richiesta che dovrebbe essere formalizzata proprio in occasione del summit Ramstein. La complessità dei colloqui evidenzia l'impegno ucraino nel consolidare il sostegno internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale, mentre il paese continua a resistere all'invasione russa.

La ricerca di licenze per la produzione locale di sistemi di difesa aerea rappresenta un passo cruciale per aumentare l'autonomia militare di Kyiv, riducendo la dipendenza dalle forniture esterne. Il coinvolgimento diretto di Trump e Macron, rispettivamente leader della prima potenza economica mondiale e di uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, sottolinea l'attenzione internazionale sul conflitto e la volontà di mantenere un fronte unito a sostegno dell'Ucraina.

Tuttavia la richiesta di ulteriori venti miliardi di dollari evidenzia anche le enormi esigenze finanziarie e militari di Kyiv, che richiedono uno sforzo costante da parte della comunità internazionale. Le prossime riunioni NATO ed EU saranno因此 fondamentali per definire l'evoluzione degli aiuti e la strategia a lungo termine per la sicurezza europea





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