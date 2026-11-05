Vertice Russia Africa: Mosca punta su armi e risorse nonostante calo presenze

Analisi del vertice Mosca-Africa: solo 22 capi di stato presenti ma consolidamento strategico russo su sicurezza, risorse naturali e influenza geopolitica nel continente.

Il vertice Russia -Africa si è svolto a Mosca il 28 e 29 ottobre, registrando una partecipazione significativamente inferiore rispetto alle edizioni precedenti. Solo 22 capi di stato africani hanno preso parte ai lavori, un netto calo rispetto ai 43 leader presenti alla prima edizione tenutasi nel 2019. Questa riduzione numerica dei partecipanti non riflette tuttavia un declino dell'influenza russa sul continente.

Mosca ha anzi consolidato la sua presenza in diverse regioni africane adottando una strategia diversa dal tradizionale approccio commerciale. L'obiettivo principale non è l'aumento degli scambi economici generali, ma il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. La Federazione Russa punta a fornire armi e supporto militare per garantire la sopravvivenza politica di alcuni governi locali.

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Strategia militare e sicurezza regionale

La collaborazione militare costituisce il vero punto di forza della strategia russa in Africa. Dal 2015, la Russia ha firmato più di cinquanta accordi militari con 39 paesi africani. Questa rete di alleanze si è intensificata nelle giunte al potere in Mali, Burkina Faso e Niger, che hanno abbandonato la cooperazione con i paesi occidentali per rivolgersi a Mosca.

La presenza di personale russo è attiva anche nella Repubblica Centrafricana, in Sudan e in Guinea Equatoriale. Gli accordi stipulati garantiscono ai governi africani armi, addestramento e sostegno militare diretto. In cambio, Mosca assicura la possibilità di rafforzare la propria influenza geopolitica e di facilitare l'accesso a risorse strategiche nel continente.

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Dati economici e limiti commerciali

Nonostante le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, i dati economici forniscono un quadro molto modesto rispetto ad altri partner globali. Nel 2025, gli scambi commerciali tra Russia e Africa hanno raggiunto i 27 miliardi di dollari. Questo valore è nettamente inferiore ai 348 miliardi registrati con la Cina, agli 83,3 miliardi con gli Stati Uniti e ai 66,5 miliardi con il Regno Unito.

Vladimir Putin ha promesso di raddoppiare il volume degli scambi con l'Africa entro il 2030, presentando la Russia come un partner non predatorio interessato allo sviluppo e all'autosufficienza del continente. Tuttavia, la guerra in Ucraina limita fortemente la capacità di Mosca di mantenere questo impegno economico. La crescita commerciale rimane quindi un settore secondario rispetto agli interessi strategici e militari.

Risorsa naturali e estrazione mineraria

La Russia utilizza la cooperazione economica per garantire l'accesso a materie prime essenziali. In Mali, aziende russe sono impegnate nell'estrazione di oro e litio. Altre imprese hanno interessi nella bauxite della Guinea, nell'uranio del Niger e nell'oro del Burkina Faso. Questi progetti permettono a Mosca di rafforzarsi economicamente in paesi dove era già ben presente sul piano militare.

Alcuni di questi investimenti potrebbero aiutare i paesi africani a trasformare le proprie materie prime generando maggiori entrate. Tuttavia, l'obiettivo principale rimane quello di consolidare la posizione economica russa in una regione chiave per l'approvvigionamento di risorse strategiche globali. La narrativa dello sviluppo condiviso serve a legittimare questa espansione di influenza.

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Controversie e reclutamento militare

L'immagine di una collaborazione benevola proposta da Vladimir Putin è stata danneggiata da diverse polemiche. Il 22 ottobre, Human Rights Watch ha accusato le forze maliane e l'Africa Corps russo di aver condotto attacchi indiscriminati in cui sono stati uccisi dei civili. Inoltre, le operazioni militari russe non hanno messo fine alle insurrezioni regionali, specialmente nel Sahel.

Un aspetto preoccupante riguarda il reclutamento di cittadini africani per combattere in Ucraina. Più di 5.400 africani sono stati arruolati nell'esercito russo, spesso con coercizione o inganno. Quest'anno, il reclutamento sarebbe aumentato notevolmente in Burundi, Zimbabwe, Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Sudan e Camerun.

Media e influenza politica

Mosca cerca di accreditarsi anche come mediatrice diplomatica, ad esempio tra Etiopia ed Eritrea. Nonostante fornisca armi avanzate a Addis Abeba, mantiene legami militari con entrambi i paesi. L'agenzia di stampa statale russa Sputnik ha aperto nuove sedi a Dar es Salaam, in Tanzania, e a Johannesburg, in Sudafrica.

Il prossimo anno Mosca vuole espandere la propria presenza mediatica in più di una decina di paesi, tra cui Togo, São Tomé e Príncipe e Sierra Leone. L'espansione dell'influenza si basa su una comunicazione mirata che sfrutta un radicato sentimento antioccidentale. In vista del prossimo vertice Russia-Africa, Mosca punta a rafforzare la propria visibilità politica concentrandosi su quei governi disponibili alla cooperazione sicura e alle risorse.