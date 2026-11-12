Vertice Russia-ASEAN a Kazan: Geopolitica ed Economia nel 2026

Il vertice Russia-ASEAN a Kazan esamina le sfide geopolitiche e le dinamiche economiche del blocco, con un focus sulla stabilità regionale e le alleanze strategiche nel 2026.

Il vertice Russia- ASEAN si è svolto a Kazan, in Russia, il 18 giugno 2026, per celebrare i 35 anni di collaborazione tra la Federazione Russa e i paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. L'incontro ha riunito leader di alto livello per discutere le complesse dinamiche regionali e le opportunità economiche in un contesto globale sempre più frammentato. Questa cerimonia simbolica segna un momento cruciale per il dialogo diplomatico tra Mosca e il sud-est asiatico, evidenziando l'importanza di mantenere canali aperti nonostante le tensioni internazionali.

Partecipanti e Simbolismo Diplomatico

La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza congiunta di figure chiave che rappresentano la diversità politica e geografica della regione. L'assessore generale dell'ASEAN Kao Kim Hourn ha presieduto la sessione insieme a numerosi capi di stato e di governo. Tra i partecipanti vi erano il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, il primo ministro della Cambogia Hun Manet e il primo ministro del Laos Sonexay Siphandone. La delegazione includeva anche il primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim, il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. e il primo ministro di Singapore Lawrence Wong. Inoltre, erano presenti il presidente della Russia Vladimir Putin, il primo ministro della Thailandia Anutin Charnvirakul, il primo ministro di Timor Est Xanana Gusmao e il primo ministro del Vietnam Le Minh Hung. La rappresentanza è stata completata dal ministro degli esteri indonesiano Sugiono e dal segretario permanente del Ministero degli Affari Esteri della Birmania U Hau Khan Sum. Questa vasta coalizione dimostra la portata inclusiva del vertice, nonostante le divisioni sottostanti.

Also read Cina, il surplus commerciale del 2026 ha già superato i mille miliardi

Storia Economica e Struttura del Blocco

La struttura economica dell'ASEAN rappresenta una delle entità più significative nel panorama finanziario globale. Fondata il 8 agosto 1967 con la firma della Dichiarazione di Bangkok da parte di Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia, l'organizzazione ha come obiettivo primario la cooperazione economica e la stabilità regionale. L'espansione successiva ha visto l'ingresso del Brunei nel 1984, seguito da Vietnam nel 1995, Laos e Myanmar nel 1997, e Cambogia nel 1999. Il Timor Est è diventato l'undicesimo membro nel ottobre 2025, consolidando la portata geografica del blocco. Con un prodotto interno lordo combinato di 4,3 trilioni di dollari, l'ASEAN si collocherebbe come la quinta economia più grande del mondo se considerata come una singola unità. Gli scambi commerciali di beni hanno raggiunto un volume di 4,4 trilioni di dollari, sottolineando l'interdipendenza commerciale interna.

Sfide Politiche e Disputa del Mar Cinese

Nonostante i successi economici, il blocco affronta sfide politiche complesse che mettono alla prova la sua efficacia decisionale. I membri dell'ASEAN devono gestire una crisi nel Myanmar, afflitto da una guerra civile, oltre a tensioni tra Thailandia e Cambogia. La disputa sulle rivendicazioni competitive nel Mar Cinese orientale continua a essere un punto di frizione significativo. Quattro membri dell'ASEAN presentano richieste formali in questa importante via d'acqua strategica. La mancanza di poteri di enforcement rende difficile per l'ASEAN imporre cambiamenti di rotta ai governi membri. La crisi nel Myanmar, in particolare, ha dimostrato i limiti del Piano per la Pace in cinque punti, che non è riuscito a fermare i combattimenti. La tensione tra Thailandia e Cambogia aggiungi ulteriore complessità al processo decisionale basato sul consenso.

Advertisement

Centrality e Relazioni con le Grandi Potenze

Il principio di "centralità dell'ASEAN" sostiene che i paesi del sud-est asiatico dovrebbero agire collettivamente per rimanere al centro delle istituzioni che plasmano la regione. Questo approccio permette ai membri più piccoli di proiettare una voce collettiva più forte rispetto alle potenze esterne. L'ASEAN ha aiutato a costruire un ordine regionale basato sul dialogo regolare tra paesi con una storia di conflitto, portando Cina, Stati Uniti, Russia, Giappone e India allo stesso tavolo. La competizione crescente tra Stati Uniti e Cina, tuttavia, esercita una pressione crescente sulla centralità dell'organizzazione. Le grandi potenze stanno perseguendo raggruppamenti esterni che potrebbero marginalizzare il ruolo dell'ASEAN. La competizione degli Stati Uniti e della Cina è intensificata, creando un contesto complesso per la diplomazia regionale. La Russia ha utilizzato questi forum per mantenere la propria influenza nel sud-est asiatico, specialmente in un momento di isolamento occidentale.

Agenda 49° Vertice ASEAN e Future Sfide

Il 49° Vertice ASEAN, programmato dal 15 al 17 novembre 2026, affronterà temi critici come la sicurezza energetica, l'intelligenza artificiale e l'inquinamento transfrontaliero. La sicurezza energetica è diventata prioritaria a causa del conflitto in Medio Oriente che minaccia le forniture di combustibili fossili e i prezzi. Le Filippine, in qualità di presidente dell'ASEAN, hanno posto l'intelligenza artificiale tra le loro priorità. Il blocco ha storicamente risposto alle crisi sviluppando meccanismi di cooperazione, come l'Initiative di Chiang Mai del 2000, che offre una rete di sicurezza finanziaria regionale di 240 miliardi di dollari. Nel 2026, è stata aggiunta una facility per fornire liquidità rapida durante shock improvvisi come disastri naturali e pandemie. La capacità dell'ASEAN di gestire queste sfide determinerà la sua rilevanza futura nel sistema internazionale.