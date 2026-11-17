Il vertice Russia-ASEAN a Kazan riunisce i leader di 11 nazioni. La Cina e gli USA esercitano pressioni mentre il blocco affronta crisi regionali e il vertice 49.

Il leader russo Vladimir Putin si è incontrato con i capi di Stato e di governo dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico a Kazan, in Russia, il 18 giugno 2026, durante un vertice storico che celebra i 35 anni di cooperazione tra Mosca e il blocco regionale. La riunione è avvenuta nel contesto di un panorama globale estremamente complesso e frammentato, caratterizzato da tensioni commerciali globali e rivalità strategiche tra le potenze mondiali.

Geopolitica sotto stress: le sfide regionali e globali

Le principali potenze mondiali hanno partecipato al summit ospitato dalle Filippine contro uno degli scenari più difficili per il blocco sudorientale asiatico. Tra le minacce esterne vi è la guerra in Iran che ha colpito duramente le economie, affiancata dalla crescente rivalità strategica tra gli Stati Uniti e la Cina. Questa dinamica esterna esercita una pressione costante sulle dieci nazioni fondatrici e sull'undicesimo membro più recente del blocco, costringendole a navigare con cautela tra alleanze contrapposte.

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A livello regionale, l'ASEAN sta affrontando una crisi complessa nella Myanmar divisa dalla guerra civile, un conflitto aperto tra Thailandia e Cambogia e tensioni persistenti riguardo alle rivendicazioni concorrenti nel Mar Cinese Meridionale. Questi problemi interni testano la resilienza diplomatica del blocco, dimostrando quanto sia difficile mantenere la coesione quando i membri hanno interessi di sicurezza contrastanti.

Struttura economica e storia dell'alleanza asiatica

L'ASEAN è stata fondata l'8 agosto 1967, quando Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia hanno firmato la Dichiarazione di Bangkok, stabilendo obiettivi chiari per la cooperazione economica e la stabilità regionale. Il blocco si è espanso nel tempo: il Brunei si è unito nel 1984, il Vietnam nel 1995, Laos e Myanmar nel 1997, e la Cambogia nel 1999. L'East Timor è diventato l'undicesimo membro a ottobre 2025, completando l'attuale formazione politica ed economica.

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Se considerata come una singola entità, la produzione combinata dell'ASEAN raggiungerebbe i 4,3 trilioni di dollari, classificandola come la quinta economia più grande al mondo. I dati mostrano inoltre che il commercio di merci ammonta a 4,4 trilioni di dollari. L'ASEAN Economic Community mira a stabilire un mercato unico e una base di produzione integrata, ma barriere non tariffarie e progressi disomogenei limitano ancora questa integrazione economica profonda.

Il principio di centralità e la diplomazia dei grandi attori

Il concetto di "centralità dell'ASEAN" stabilisce che le nazioni del Sud-Est Asiatico dovrebbero agire insieme per rimanere al centro delle istituzioni che plasmano la regione, impedendo alle potenze esterne di impostare l'agenda. Attraverso forum regionali, l'organizzazione riunisce Cina, Stati Uniti, Russia, Giappone e India allo stesso tavolo, costruendo una rete di accordi di libero scambio e il Partenariato Economico Transregionale (RCEP) che lega il Sud-Est Asiatico a Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda.

La crisi finanziaria asiatica del 1997-1998 ha esposto la vulnerabilità del blocco agli shock transfrontalieri, accelerando la cooperazione con Cina, Giappone e Corea del Sud, inclusa l'Iniziativa di Chiang Mai del 2000, oggi una rete di sicurezza finanziaria regionale da 240 miliardi di dollari. Nel 2026, è stata aggiunta una struttura per fornire liquidità rapida durante shock improvvisi come disastri naturali e pandemie, rafforzando la capacità di risposta economica del blocco.

Crisi politiche e conclusioni del vertice 49

Le crisi politiche e di sicurezza si sono rivelate più difficili da risolvere rispetto alle sfide economiche. La strife nella Myanmar, le tensioni tra Thailandia e Cambogia e le dispute nel Mar Cinese Meridionale mettono alla prova l'approccio basato sul consenso dell'ASEAN, che manca di poteri di enforcement per obbligare i governi a cambiare rotta. La presidenza ruota annualmente tra i membri, con il segretariato basato a Jakarta.

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Il 49esimo summit dei leader dell'ASEAN si è concluso nel weekend senza riuscire a completare un codice di condotta protratto con Pechino. L'obiettivo era gestire le dispute incandescenti nel Mar Cinese Meridionale, che la presidenza dell'ASEAN, esercitata dalle Filippine, sperava di concludere entro l'anno. La partecipazione del Sultanato del Brunei di Hassanal Bolkiah, del primo ministro cambogiano Hun Manet, del premier laotiano Sonexay Siphandone, del primo ministro malese Anwar Ibrahim, del presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr., del primo ministro singaporiano Lawrence Wong, del primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, del primo ministro di Timor Est Xanana Gusmao, del primo ministro vietnamita Le Minh Hung, del ministro degli esteri indonesiano Sugiono e del segretario permanente del Ministero degli Affari Esteri della Birmania U Hau Khan Sum, evidenzia l'importanza simbolica ma operativa del dialogo in un'era di crescente frammentazione globale.