Il vertice trilaterale di Shenzhen il 19 novembre 2024 ha segnato un cambiamento diplomatico per Russia e Cina, pur senza concreti risultati per l'Ucraina o l'Europa.

Il vertice trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti tenutosi a Shenzhen il 19 novembre 2024 ha deluso le aspettative della stampa russa, che aveva alimentato speranze di accordi simili alla Conferenza di Yalta del 1945. I media russi avevano inizialmente prospettato il riconoscimento del controllo russo sull' Ucraina e sull'Europa orientale, ma la dichiarazione finale ha omesso ogni riferimento a Kiev. Questo silenzio ha segnato la fine delle illusioni di un nuovo ordine mondiale imposto dai giganti eurasiatici, lasciando spazio a una valutazione più realista dei risultati conseguiti.

Delusione per le speranze di Yalta 2.0

Prima dell'incontro, la stampa in cirillico aveva pubblicato titoli enormi e immaginifici, anticipando un impatto globale sugli equilibri internazionali. Andrey Kuzmak, il 18 novembre, titolava che "Il mondo intero attende con impazienza l'incontro al vertice Apec", citando il consigliere presidenziale Yuri Ushakov che prometteva una discussione sostanziale. La stampa russa sosteneva che la discussione si sarebbe basata sul contributo di Russia, Cina e Usa alla vittoria sulla Germania nazista nel 1945 e alla fondazione delle Nazioni Unite. Queste affermazioni hanno creato un clima di attesa per un cambiamento radicale nelle dinamiche di potere globali.

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L'interpretazione sottostante era che i piccoli stati, come l'Ucraina e i suoi alleati europei, non avrebbero avuto altra scelta che ubbidire alle decisioni delle grandi potenze. Tuttavia, la realtà della riunione ha smentito queste narrazioni trionfalistiche. La mancanza di menzione esplicita dell'Ucraina nel comunicato finale ha portato le trombe della propaganda a essere riposte, evidenziando un distacco netto tra le aspettative mediatiche e il risultato diplomatico concreto. La narrazione del dominio assoluto si è rivelata infondata nelle intese finali.

Analisi degli esperti su simboli e nuovi formati

Elena Chernenko, il 19 novembre, ha raccolto i commenti degli esperti di relazioni internazionali, evidenziando una reazione mista. Anton Grishanov, ricercatore dell'Accademia diplomatica dell'Università Mgimo, ha sottolineato che gli Usa hanno accettato per la prima volta il concetto di "maglia globale". Per Grishanov, è significativa la critica al giardino fiorito dell'Europa in merito alla Corte penale internazionale. Crede che la politica interna degli Usa, in particolare la volontà politica di Donald Trump, sarà determinante per consolidare questi cambiamenti, escludendo un possibile ribaltamento da parte degli oppositori.

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Chernenko ha concluso che la Dichiarazione di pace ha sancito un cambiamento formale nella politica globale, un traguardo per Russia e Cina che hanno trovato in Trump un leader con la forza necessaria. Il focus si è spostato dai contenuti concreti ai simboli di potenza riconosciuti dagli Usa. Questa prospettiva evidenzia come il valore percepito del vertice risieda principalmente nella validazione simbolica delle nuove realtà geopolitiche piuttosto che in impegni vincolanti specifici.

Il valore del formato di incontro e la responsabilità condivisa

Yevgeny Primakov, membro del Presidium del Consiglio per la politica estera e professore presso l'Università nazionale di ricerca Scuola superiore di economia, ha posizionato l'incontro stesso come il risultato principale. L'importanza risiedeva nel fatto che i leader di Russia, Cina e Usa si sono incontrati per la prima volta, dialogando per un'ora e mezza. Per Primakov, il valore non stava nel testo della dichiarazione, ma nella fisica riunione dei vertici delle tre potenze nucleari.

Putin ha ricordato durante l'incontro che i tre paesi sono uniti non solo dallo status di vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dalla responsabilità condivisa per la pace internazionale. Questa proposta, avanzata da anni per riunire i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, mira a comprendere le cause dell'attuale confronto globale. La frase "le parti hanno concordato di proseguire i contatti" è stata interpretata da Primakov non come un eufemismo di fallimento, ma come un successo che apre la possibilità di un formato continuo di dialogo tra Mosca e Pechino.