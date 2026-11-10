Vertice Shenzhen: Putin, Trump e Xi a discutere dell'Ucraina senza Kiev

L'incontro trilaterale a Shenzhen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping segnerebbe un cambio di rotta geopolitico, lasciando l'Ucraina esclusa dalle trattative di pace.

Il potenziale incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzhen sta trasformando il panorama geopolitico globale. L'iniziativa, promossa dal Cremlino e accolta con favore da Pechino, prevede che i tre leader discutano del futuro dell' Ucraina in assenza di Kiev. Questa dinamica posizionerebbe il presidente americano come un attore indebolito rispetto ai suoi omologhi euroasiatici.

Iniziativa russa e dinamica del vertice

La proposta per un incontro a tre è nata da Vladimir Putin e è stata discussa durante una telefonata produttiva con Donald Trump avvenuta il 9 ottobre. Durante la conversazione, i due leader hanno raggiunto accordi vantaggiosi per la Russia, inclusa la rimozione di alcune sanzioni e un patto sulle esportazioni di diesel. L'idea è stata successivamente condivisa con Xi Jinping, il quale ha dato il suo assenso, aprendo la strada alla riunione in occasione del vertice Apec a Shenzhen.

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Cambiamenti nelle politiche americane

Da quella chiamata, la posizione degli Stati Uniti nei confronti del conflitto ucraino ha subito un'evoluzione significativa. Donald Trump ha iniziato a criticare Volodymyr Zelensky, accusandolo di non desiderare attivamente la pace. Contemporaneamente, sono state interrotte le forniture di Starlink, sistema satellitare cruciale per le comunicazioni e la difesa di Kyiv, mentre Mosca ha lanciato attacchi contro la capitale ucraina senza ricevere precedenti avvisi di intelligence da Washington.

Analisi della debolezza elettoral americana

Putin e Xi Jinping vedono nella democrazia occidentale una vulnerabilità strategica, contrastando questa percezione con i loro sistemi politici consolidati. La recente sconfitta elettorale di Donald Trump è interpretata dal Cremlino come un'opportunità per manipolare un leader percepirito come indebolito. I commentatori russi hanno espresso opinioni divise, tra lo scherno per la sconfitta e un certo dispiacere nazionale per la perdita di un interlocutore disposto ad ascoltare le richieste di Mosca.

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Impatto diplomatico e scenari futuri

Mentre si prepara il vertice di Shenzhen, si svolge un incontro parallelo ad Abu Dhabi tra rappresentanti ucraini, russi, americani ed europei. Questo evento mira a ripristinare il prestigio degli Emirati Arabi Uniti come hub diplomatico dopo gli attacchi iraniani. Tuttavia, l'attenzione russa rimane focalizzata sull'incontro cinese, che servirebbe a dimostrare la disponibilità di Mosca al dialogo mantenendo alta la pressione militare in Ucraina durante l'avvicinarsi dell'inverno.

Costi umani e verità del fronte

Nonostante le trattative, l'esercito russo intende continuare l'offensiva, nonostante il costo elevato in vite umane. Stime trapelate indicano oltre quattrocentomila soldati russi morti. Il Financial Times ha segnalato l'uso di video contraffatti per esagerare i successi militari, come la presunta presa totale di Dobropillia nel Donbas. Questi metodi vengono utilizzati per mostrare a Putin un'immagine distorta dell'avanzata al fronte, alimentando un ciclo di disinformazione strategica.