Il vertice trilaterale a Shenzhen tra Trump, Xi e Putin si conclude senza accordi concreti su Iran, Ucraina o commercio, evidenziando i limiti della diplomazia personale.

Il vertice trilaterale tenutosi giovedì 20 novembre a Shenzhen, in Cina, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, si è concluso senza alcun annuncio concreto di nuovi accordi o progressi significativi nelle negoziazioni strategiche. I tre leader hanno firmato una dichiarazione simbolica riaffermando che una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta, ma hanno escluso l'avvio di trattative sul controllo degli armamenti a lungo desiderate dall'amministrazione americana e non hanno mostrato segni di avanzamento sulle questioni critiche riguardanti l'Iran, l'Ucraina, Taiwan, il commercio bilaterale e l'intelligenza artificiale.

Analisi dei risultati del summit trilaterale

Donald Trump ha partecipato a questo incontro senza precedenti nella città meridionale di Shenzhen cercando di riaffermare la sua presenza internazionale dopo un periodo di indebolimento politico domestico, segnato dalla perdita del controllo del Congresso da parte del suo Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine tenutesi questo mese. Nonostante gli sforzi per dimostrare forza e unità, l'esito dell'incontro ha messo in luce i limiti del suo approccio di diplomazia personalizzata, caratterizzata da grandi cerimonie ma spesso priva di risultati tangibili che possano essere definiti come vittorie diplomatiche strutturate.

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Posizioni e reazioni dei leader coinvolti

Ogni leader ha approfittato dell'evento per consolidare la propria posizione senza fare grandi concessioni: Xi Jinping ha potuto migliorare le sue credenziali diplomatiche ospitando un raduno di grandi potenze, mentre Vladimir Putin ha presentato la Russia, pur essendo un attore economico limitato, come pari dei due leader più potenti del mondo. Donald Trump ha definito l'incontro un successo con un punteggio di dodici su una scala da zero a dieci durante un'intervista con NBC News, mentre la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly ha affermato che il presidente ha efficacemente ripristinato la forza americana dopo quattro anni di amministrazione Biden, sottolineando il rispetto che i leader mondiali dimostrano sotto la sua leadership audace.

Confronto con la diplomazia tradizionale americana

Critici e legislatori democratici hanno sostenuto che Trump ha fallito nel preparare il terreno necessario per tali summit, manca di obiettivi chiari e sembra cercare compiacenza dai leader autoritari mentre esercita pressioni sugli alleati tradizionali degli Stati Uniti. L'ex presidente degli Stati Uniti, noto per il suo amore per la scenografia politica e gli spettacoli mediatici, ha dimostrato che la sua definizione di successo diplomatico pone tanta enfasi sulla spettacolarità che lo circonda quanto sugli accordi raggiunti al tavolo delle trattazioni, un approccio che ha già mostrato risultati inconcludenti in incontri precedenti con Kim Jong Un.

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Impatto geopolitico e implicazioni future

Alcuni analisti, tra cui Christopher Preble del Stimson Center, hanno suggerito che l'esito del summit di Shenzhen potrebbe effettivamente diminuire lo stature di Trump sulla scena mondiale mentre entra nella fase di lupo zoppo della sua presidenza, rafforzando al contempo due dei principali avversari di Washington. L'incontro ha inoltre evocato paragoni, particolarmente in Russia, con la Conferenza di Yalta del 1945, un evento che ha formalizzato le sfere di influenza e ha posto le basi per l'ordine del dopoguerra, sollevando preoccupazioni specifiche per l'Ucraina, che è impegnata in una guerra di quattro anni contro le forze russe invadenti.

Contesto geopolitico delle relazioni internazionali

Il vertice si è svolto a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tenutosi in Cina a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, il 19 novembre 2026, un evento che ha offerto a Trump l'opportunità di ricevere un'onore militare senza precedenti all'aeroporto da parte di Xi Jinping. Questa dinamica ha evidenziato come le potenze mondiali stiano navigando in un periodo di complessità strategica crescente, dove le cerimonie e le relazioni personali tra leader possono talvolta sopraffare i negoziati sostanziali sui conflitti in corso e sulla stabilità economica globale, lasciando molte questioni irrisolte per le future trattative bilaterali e multilaterali.