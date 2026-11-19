Primo incontro faccia a faccia tra i capi di USA, Cina e Russia a bordo APEC. Analisi sui temi nucleari, Iran e le strategie geopolitiche di Trump e Xi Jinping.

Il 33esimo summit APEC ha segnato un momento decisivo per la diplomazia globale, ospitando un incontro storico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Si tratta del primo faccia a faccia nella storia tra i capi di Stato di queste tre potenze, una configurazione che ridefinisce gli equilibri internazionali a margine della giornata conclusiva dell'evento tenutosi in Cina.

Protocollo storico e segnali diplomatici

La portata simbolica di questo vertice è emersa chiaramente fin dall'arrivo dei leader, quando Xi Jinping ha rotto gli schemi protocolari per accogliere Donald Trump con un abbraccio non appena il presidente americano è sceso dall'aereo. Questo gesto, secondo il South China Morning Post, non ha precedenti dall'incontro tra Mao Zedong e Nikita Krusciov nel 1959. Xi Jinping ha giustificato questa mossa diplomatica affermando che la Cina è una nazione che valorizza la cortesia e la reciprocità, ricambiando così la visita di Stato svolta da Trump a Washington nel settembre scorso.

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Successivamente, i tre leader si sono ritrovati uniti durante il buffet del banchetto di benvenuto, dove Trump e Putin si sono stretti la mano scambiando brevi parole sotto lo sguardo attento di Xi Jinping. Quest'ultimo vede nel trilaterale un'occasione cruciale per valutare come influenzare gli equilibri mondiali senza compromettere le relazioni con Washington o Mosca, evitando finora di assumere un ruolo negoziale diretto nella crisi ucraina.

Il nodo nucleare e il trattato New Start

L'agenda del trilaterale include temi ad alta tensione, tra cui la guerra in Iran, il controllo degli armamenti e il futuro degli arsenali nucleari. Un punto critico riguarda la scadenza, prevista per febbraio, del trattato New Start. Donald Trump ha espresso la volontà di coinvolgere Pechino in un nuovo accordo sul controllo degli armamenti, ma Xi Jinping mostra riluttanza. La Cina sostiene che il suo arsenale nucleare sia ancora significativamente inferiore a quello degli Stati Uniti e della Russia, rifiutando limiti negoziati su una base di partenza giudicata diseguale.

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Nonostante le divergenze, potrebbero esserci margini di dialogo sui rischi dell'intelligenza artificiale applicata alla deterrenza nucleare. I discussioni potrebbero concentrarsi sulla gestione dei sistemi di allerta e sul mantenimento del controllo umano sulle decisioni relative all'impiego delle armi atomiche, un aspetto tecnico ma vitale per la stabilità globale.

La posizione americana su Iran e Ucraina

Donald Trump ha chiarito la posizione americana, accusando l'ex presidente Barack Obama di aver spinto Russia e Cina verso una collaborazione che definisce innaturale, guidata soprattutto da interessi energetici e territoriali. L'attuale amministratore delegato delle imprese americane, definito nel testo tycoon, ha respinto l'idea di chiedere aiuto a Pechino o Mosca per chiudere il conflitto con l'Iran, affermando con fermezza di non averne bisogno.

Secondo Trump, gli Stati Uniti hanno già sconfitto la marina, l'aeronautica e i sistemi antiaerei iraniani, riducendo il loro potenziale missilistico al 12-13% dei livelli precedenti. Il presidente americano ha sottolineato il controllo totale sullo Stretto di Hormuz, notando come il volume di traffico petrolifero sia ai massimi storici e come il prezzo del greggio sia crollato vertiginosamente dopo le elezioni di medio termine, un evento che attribuisce alla pressione militare americana.

Impatto geopolitico e prospettive future

Mentre Kiev osserva con attenzione sperando che Cina e Usa facciano pressione su Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, Washington mantiene una postura di supremazia militare nella regione mediorientale. La presenza simultanea dei tre leader offre un banco di prova unico per le diplomazie coinvolte, specialmente considerando che Pechino mantiene rapporti con la Repubblica islamica dell'Iran e sostiene una soluzione diplomatica al conflitto in corso.

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Questo vertice rappresenta quindi non solo un gesto simbolico di alta politica, ma un vero e proprio banco di prova per la gestione delle crisi globali. La volontà di Trump di affrontare anche la questione ucraina, ufficialmente esclusa dall'agenda ufficiale, unita alla cauta neutralità cinese e alle tensioni nucleari, definisce un quadro complesso dove la forza militare americana convive con la necessità di dialogo strategico tra le maggiori potenze mondiali.