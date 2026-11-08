Mosca punta sull'incontro trilaterale Russia, Usa e Cina a Shenzhen. Il Cremlino cerca legittimazione geopolitica attraverso la stampa nazionale, ignorando Europa e altri attori.

Il Cremlino sta cercando di plasmare la narrazione geopolitica internazionale mentre Vladimir Putin e i suoi collaboratori affrontano le conseguenze della vittoria dei democratici nelle elezioni di midterm americane. In questo contesto, l'alleanza con gli Stati Uniti, intesa principalmente con la figura di Donald Trump, appare come un'ancora di salvezza necessaria per la disperata situazione economica russa. Tale precarietà è evidente dalla necessità di vendere pacchetti azionari delle società di Stato, come riportato da Kommersant il 3 novembre, e dal ricorso agli aiuti di stato per le società energetiche russe, ormai vicine al fallimento, secondo quanto scritto da Izvestia il 5 novembre.

La Strategia mediatica del Cremlino per Yalta 2.0

La stampa in cirillico si è mossa immediatamente per risollevare gli animi dei sudditi, proiettando l'immagine di una Russia ancora potente e centrale nello scenario globale. Si immagina che il vertice Apec di Shenzhen, previsto per il 18-19 novembre, possa rappresentare una nuova Yalta. Questo evento simboleggerebbe il riconoscimento della Russia come potenza globale, capace di spartire la governance del pianeta solo con Usa e Cina, relegando l'Europa a un ruolo marginale di comparsa. Questa narrazione rispecchia una fissa mentale alle latitudini di Mosca, nonostante la passione dei cittadini russi per l'Europa, dove molti hanno scelto di vivere.

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Un articolo di Izvestia del 5 novembre, a firma di Kirill Fenin e Anastasia Kostina, incarna perfettamente questa atmosfera con il titolo "Focus globale: incontro tra i leader di Russia, Stati Uniti e Cina per affrontare le sfide globali. È possibile paragonare i futuri negoziati alla Conferenza di Yalta del 1945?". Il testo suggerisce che l'incontro potrebbe dare un forte impulso positivo alle relazioni internazionali, concentrandosi sulle sfide attuali più urgenti, secondo il ministero degli Esteri russo.

Il Desiderio di Dominio e la Visione di Putin

Uno dei leitmotiv della guerra all'Ucraina non è solo la ricostituzione territoriale dell'Unione Sovietica, ma anche la volontà di Vladimir Putin e di molti russi di riportare la Russia a un ruolo dominante nella scena internazionale. Putin ha lamentato più volte di essere stato trattato con condiscendenza dai leader occidentali, sentendosi messo "in un angolino" dove doveva stare zitto e buono. Questa percezione spiega l'importanza che il presidente russo attribuisce agli incontri ai massimi livelli, come quello di Anchorage avvenuto ad agosto 2025.

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La stampa russa allineata al Cremlino, che comprende quasi tutti i media nazionali, si impegna a esaltare il ruolo della Russia nello scenario geopolitico mondiale. Il quotidiano Izvestia sottolinea che l'imminente incontro trilaterale sta attirando molta attenzione e che alcuni lo hanno già soprannominato Yalta 2.0. Valentina Matviyenko, presidente del Consiglio della Federazione, ha affermato che mai nella storia si è assistito a un incontro tra i leader di tre potenze mondiali seduti allo stesso tavolo.

Esclusione di Europa e Altri Attori Globali

Izzvestia ribadisce l'importanza attribuita a Mosca rispetto ad altri paesi, scrivendo che all'epoca di Yalta Mosca, Washington e Londra erano i centri di potere più influenti. Oggi, invece, Brasile, India, Unione Europea e Giappone, che esercitano notevole influenza nelle rispettive regioni, sono esclusi dai negoziati tra Russia, Usa e Cina. Questa esclusione riflette la massima aspirazione di chi governa la Russia, un obiettivo per il quale non esitano a uccidere molti ucraini e a far morire molti russi.

Per dare concretezza a questo status di gigante mondiale, gli esperti citati dal giornale ritengono che il vertice potrebbe contribuire a trovare un terreno comune sulla questione Ucraina. Il Cremlino ha confermato che i lavori per l'organizzazione dei colloqui sono già iniziati. A suffragare queste speranze interviene Marat Berdyev, ambasciatore plenipotenziario del ministero degli Esteri russo per il G20, l'Apec e il Gep, il quale ha dichiarato che sarebbe difficile negare il messaggio positivo di grande impatto di tale incontro.

Il Contesto Geopolitico e le Prospettive Future

Marat Berdyev ha sottolineato che, data la difficile situazione geopolitica mondiale provocata dalle élite globaliste occidentali, un incontro di tale portata sarebbe più che benvenuto. La narrazione del Cremlino mira a presentare Russia, Usa e Cina come gli unici arbitri legittimi del destino globale, ignorando deliberatamente il peso di altri attori internazionali. Questa strategia mira a contrastare l'isolamento economico e politico, puntando su una riorganizzazione del potere mondiale basata su questa triade.

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Mentre la situazione economica russa rimane critica, con aziende energetiche al limite del fallimento e vendite forzate di asset statali, la diplomazia culturale e mediatica gioca un ruolo cruciale nel mantenere il sostegno interno. L'obiettivo è dimostrare che, nonostante le difficoltà domestiche, la Russia rimane un pilastro indispensabile dell'ordine mondiale. Il vertice di Shenzhen rappresenta quindi non solo un dialogo politico, ma una battaglia per la legittimazione del ruolo russo sulla scena globale, in netto contrasto con le realtà economiche interne descritte dai media indipendenti come Kommersant e Izvestia nelle loro cronache più critiche.