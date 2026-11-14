Vertice Trump Putin Xi a Shenzhen: Nucleare e Iran al centro dell'incontro trilaterale

Trump, Putin e Xi Jinping si incontrano a Shenzhen il 19 novembre. Il vertice trilaterale esamina il controllo degli armamenti nucleari e la crisi iraniana con aspettative contenute.

Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping si incontreranno giovedì 19 novembre a Shenzhen, in Cina, per un vertice trilaterale storico a margine del summit della Cooperazione Economica Asia-Pacifico ( Apec). La conferma di questa sessione diretta tra i tre leader mondiali proviene direttamente dalla Casa Bianca, che ha annunciato l'accordo venerdì, mentre il Cremlino ha ufficializzato la data stabilita per il 19 novembre durante la sua dichiarazione di sabato.

Questo incontro segnala una dinamica diplomatica significativa, rappresentando il primo dialogo ufficiale a tre tra questi tre capi di stato. L'iniziativa nasce da una proposta avanzata precedentemente da Vladimir Putin, che aveva suggerito di utilizzare questa piattaforma del Forum Apec per discutere le principali questioni di sicurezza globale, inclusi i conflitti regionali e la stabilità strategica.

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Dettagli e Meccanismi Diplomatici

L'accordo per tenere questo incontro trilaterale è stato confermato da Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, che ha dichiarato alla agenzia Tass: "È stato raggiunto un accordo per tenere un incontro trilaterale il 19 novembre". La dinamica negoziale mostra un allineamento temporale preciso tra le capitali occidentali e quelle dell'Estremo Oriente, con la volontà di affrontare questioni critiche in un contesto multilaterale più ampio.

Il vertice si svolgerà nella seconda giornata degli eventi Apec, che riuniscono a Shenzhen tra il 18 e il 19 novembre i leader delle 21 economie del forum. Durante questo appuntamento, i temi centrali che caratterizzano l'agenda del gruppo includono le tensioni commerciali globali e l'impatto crescente dell'intelligenza artificiale sull'economia mondiale. La presenza di Donald Trump a Shenzhen sarà affiancata da Elon Musk, che lo accompagnerà in Cina, sebbene un funzionario statunitense citato da Al Jazeera abbia specificato che il magnate della tecnologia rimarrà escluso dal colloquio privato a tre.

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Posizioni degli Attori e Obiettivi Strategici

Il presidente americano Donald Trump intende focalizzare il dialogo con Xi Jinping e Vladimir Putin sulla guerra in Iran e sulla riduzione degli arsenali nucleari. Washington considera questo vertice un primo passo essenziale per aprire un confronto costruttivo sul controllo degli armamenti in un momento di elevata tensione geopolitica. Le aspettative intorno a un risultato immediato o a un trattato vincolante durante questo incontro specifico rimangono comunque basse.

Un alto funzionario dell'amministrazione americana ha dichiarato a Reuters che gli Stati Uniti non si aspettano di arrivare a un accordo definitivo già a Shenzhen. Il contesto temporale è cruciale: il confronto si inserisce nove mesi dopo la scadenza del trattato New Start, l'ultimo accordo che limitava gli arsenali nucleari strategici tra Stati Uniti e Russia. Donald Trump vuole esplicitamente coinvolgere la Cina in un eventuale nuovo accordo internazionale per bilanciare le forze nucleari globali.

D'altra parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nutre forti timori che questo vertice possa diventare l'occasione per discutere di un'intesa senza la partecipazione di Kiev. Il Wall Street Journal, riportato da Reuters, aveva in precedenza riferito che Vladimir Putin aveva proposto di usare il trilaterale per parlare della fine della guerra in Ucraina, generando preoccupazione a Kiev. Il funzionario statunitense ha inoltre precisato che Trump intende discutere dell'Iran senza affrontare direttamente la guerra in Ucraina durante il colloquio a tre, separando così i due teatri di crisi.

Impatto Reale e Prossimi Passi Nucleari

L'importanza strategica di questo incontro è amplificata dai dati sulle testate nucleari detenute dalle tre nazioni. Secondo le stime del Sipri, l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma, a gennaio 2026 la Russia deteneva 5.420 testate nucleari, gli Stati Uniti 5.042 e la Cina 620. Insieme, questi tre Paesi controllavano circa il 91 per cento delle testate stimate nel mondo, comprese quelle ritirate o in attesa di smantellamento, evidenziando la necessità di qualsiasi forma di controllo.

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Il percorso verso un nuovo accordo di riduzione degli armamenti appare complesso e lungo. Non essendo previste conclusioni immediate a Shenzhen, i prossimi passi dipenderanno dall'esito dei negoziati tecnici successivi al summit Apec. La comunità internazionale osserva con attenzione se questo primo passo diplomatico potrà trasformarsi in una struttura più solida per la sicurezza globale nei prossimi mesi, considerando la scadenza imminente dei vecchi trattati e l'ascesa della potenza nucleare cinese.