Vertice Trump Putin Xi Jinping APEC: Dettagli Confermati

Il possibile incontro trilaterale tra Trump, Putin e Xi Jinping a Shenzhen durante l'APEC avanza con negoziati in corso su guerra e nucleare.

L'assenza di smentite ufficiali suggerisce fortemente la concreta possibilità che si terrà un vertice trilaterale tra i presidenti Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. L'incontro è previsto per il 18 e il 19 novembre a Shenzhen, in Cina, durante lo svolgimento del summit APEC. Questa occasione riunisce le tre potenze mondiali che detengono leve decisive per il riassetto delle relazioni internazionali.

Fonti ben informate hanno rivelato a Washington, Pechino e Mosca che sono attualmente in corso colloqui approfonditi per organizzare questo summit storico. La Federazione Russa sta spingendo apertamente da diverse settimane affinché l'incontro si realizzi, dimostrando una forte volontà diplomatica in questa direzione.

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Posizioni Russia e Cina sul Summit

Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, ha confermato al Financial Times che i lavori per organizzare questo incontro sono effettivamente in avanzata fase. Questa dichiarazione ufficiale contrasta con la cautela mantenuta dal governo cinese, che finora ha accennato solo a un incontro bilaterale tra Xi Jinping e Putin.

Il ministero degli Esteri cinese ha finora glissato sulla possibile presenza di Donald Trump, adottando una strategia di ritrosi comunicativi. Tale approccio appare come un metodo per esercitare influenza sia sulle altre superpotenze che sull'Unione Europea, il blocco che osserva con timore la possibile nascita di un gruppo di controllo a tre.

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Negoziati Pace Ucraina e Ruolo Witkoff

La dinamica diplomatica è complessa e intrecciata con gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti riuniranno la prossima settimana ad Abu Dhabi delegazioni provenienti da Ucraina e Russia per colloqui volti a trovare una soluzione al conflitto.

Steve Witkoff, inviato statunitense, ha annunciato che le discussioni riguarderanno accordi di sicurezza per il dopoguerra, de-escalation e misure umanitarie. Witkoff ha incontrato Vladimir Putin a San Pietroburgo due settimane fa, ottenendo l'accordo per un nuovo ciclo di colloqui trilaterali, come riferito da fonti statunitensi.

Impatto Globale e Prossimi Passi

Oltre alla guerra ucraina, i temi in agenda includono le tensioni in Medio Oriente e il controllo degli armamenti nucleari. Donald Trump ha espresso il desiderio che l'incontro si concentri su quest'ultimo punto, ma incontra la scarsa interesse di Pechino. Jared Kushner, genero di Trump, rappresenterà gli Stati Uniti insieme a Witkoff nei negoziati.

I negoziatori statunitensi incontreranno a Bruxelles rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Le discussioni vertono su garanzie di sicurezza per l'Ucraina e l'architettura di sicurezza europea nel dopoguerra. La posizione del Cremlino è che il vertice di Shenzhen non discuterà l'Ucraina, preferendo Xi Jinping non assumere un ruolo di primo piano nella crisi.