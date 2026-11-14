Vertice Trump Putin Xi Jinping: riduzione armi nucleari e New Start

Donald Trump incontrerà Vladimir Putin e Xi Jinping il 19 novembre a Shenzhen per trattare il controllo degli armamenti nucleari, prima della scadenza del trattato New Start.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, incontrerà Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping per un vertice trilaterale storico. La Casa Bianca ha annunciato che il faccia a faccia si terrà giovedì 19 novembre. L'evento avverrà durante la visita ufficiale del presidente americano in Cina.

La data del vertice nucleare a Shenzhen

Il dialogo tra i leader delle tre maggiori potenze nucleari si svolgerà nell'hub tecnologico cinese di Shenzhen. Secondo la portavoce Olivia Wales, la conversazione avrà come tema centrale la riduzione delle armi nucleari globali. Questo incontro avviene a soli nove mesi dalla scadenza del trattato New Start. Questo accordo, l'ultimo tra Washington e Mosca, limitava gli arsenali strategici dei due Paesi.

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Trump cerca un patto più ampio con Pechino

Donald Trump ha chiesto esplicitamente di sostituire il trattato in scadenza con un patto più esteso. L'obiettivo è includere Pechino, finora restia a partecipare ai negoziati sul controllo degli armamenti. Il Wall Street Journal riporta che questa rappresenta la prima conversazione specifica sulla riduzione del numero di testate nucleari. La fonte sottolinea che la Cina possiede l'arsenale in più rapida crescita tra le tre potenze.

I dettagli della missione asiatica americana

La missione asiatica del presidente americano prenderà il via il prossimo lunedì. Martedì è prevista una tappa a Manila per incontrare i leader dell'associazione delle nazioni del sud-est asiatico. Successivamente, Trump si trasferirà a Shenzhen per il vertice della cooperazione economica asia-pacifico. Questo contesto geropolitico prepara il terreno per il confronto diretto con i rivali.

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Responsabilità cinesi e guerra in Iran

Oltre al nucleare, Trump intende discutere con Xi Jinping e Vladimir Putin della guerra in Iran. Non sono stati forniti dettagli sugli obiettivi specifici di questo confronto ulteriore. Il Wall Street Journal indica che era stato lo stesso Putin a lanciare l'idea del vertice a tre. La proposta è nata durante una telefonata tra i due leader avvenuta il mese scorso.

Precedenti diplomatici e prossimi passi

Già dopo il vertice con Xi dello scorso settembre, Washington aveva sollecitato negoziati trilaterali. Tale passaggio non era tuttavia presente nel resoconto ufficiale cinese. Trump terrà anche un incontro bilaterale con Xi Jinping il 19 novembre. Sarà il quarto faccia a faccia tra i due leader in poco più di un anno. Un nuovo incontro è già annunciato per il prossimo mese al G20 di Miami.