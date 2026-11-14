Vertice Trump Xi Jinping Putin ad Anchorage: nuove trattative globali

Il presidente USA Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping potrebbero riunirsi ad Anchorage per discutere di guerra, armi nucleari e intelligenza artificiale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping sono previsti per un vertice bilaterale a livello mondiale la prossima settimana. L'incontro, programmato a Shenzhen durante il forum di cooperazione economica Asia-Pacifico, mira a discutere punti di frizione globali cruciali, tra cui i conflitti in Ucraina e Iran, nonché le tematiche legate alle armi nucleari e all'intelligenza artificiale.

Negoziazioni di Ultimo Minuto

Secondo due fonti aggiornate sui piani, i negoziati di ultima ora per organizzare questo incontro tripartito non hanno ancora prodotto un'agenda dettagliata né definito il formato preciso delle conversazioni. Tuttavia, è ormai atteso che i leader si riuniscano ad Anchorage, nello Stato americano dell'Alaska, precisamente il 15 agosto 2025, presso la Joint Base Elmendorf-Richardson. Questo evento rappresenta un momento diplomatico di alto profilo per stabilire canali diretti tra le tre potenze mondiali.

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Il presidente russo Vladimir Putin vede in questa opportunità una chance per assicurarsi un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina secondo i suoi termini specifici. Dall'altra parte, Donald Trump, recentemente colpito dalle perdite elettorali del Partito Repubblicano, cerca un momento degno della storia, sperando in un possibile avanzamento verso un accordo tripartito sul controllo degli armamenti nucleari. Questa dinamica crea un quadro complesso dove le motivazioni personali e politiche dei leader si intrecciano con interessi statali più ampi.

Posizioni Differenziate e Ostacoli

Lo stile improvvisativo del presidente americano si scontra frontalmente con l'approccio altamente strutturato e scriptato del presidente cinese Xi Jinping negli eventi di grande visibilità. Inoltre, la speranza di Trump riguardo a un controllo degli armamenti urta contro la realtà strategica: la Cina, che possiede molto meno arsenale nucleare rispetto agli Stati Uniti o alla Russia, si considera una potenza nucleare subalterna. Un esperto del Center for Strategic and International Studies ha dichiarato che ai cinesi non piacciono tali discussioni, poiché implicherebbero l'accettazione di un framing che li pone come potenze nucleari soggette a restrizioni simili.

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Un alto funzionario dell'amministrazione Trump ha ammesso di non aspettarsi di raggiungere alcun accordo concreto sulle questioni nucleari, ma ha aggiunto che è tempo che la Cina "si metta in gioco" sul tema. Pechino, attraverso un portavoce dell'ambasciata a Washington, ha confermato che le comunicazioni tra le parti sono attive, pur aggiungendo che non vi sono dettagli da condividere al momento. Questa situazione evidenzia le profonde divergenze nelle posizioni strategiche dei tre leader.

Reazioni Internazionali e Rischio Yalta

Per governi più piccoli non inclusi nel vertice, come l'Ucraina e Taiwan, l'idea che le grandi potenze possano stipulare un accordo privato senza di loro genera profonda inquietudine. La proposta ha anche evocato paragoni con la Conferenza di Yalta del 1945, quando USA, Gran Bretagna e Unione Sovietica formalizzarono le sfere di influenza postbelliche. Per i nazionalisti russi, questa prospettiva è fonte di eccitazione, potenzialmente aprendo la strada a un accordo sulla guerra ucraina che favorisca Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha espresso chiaramente la preoccupazione che l'incontro non si trasformi in un nuovo "Yalta 2, 3, 4", con una ridistribuzione dell'influenza geopolitica che marginalizzerebbe i paesi minori. Le ripercussioni sono sentite anche a Tokyo. Per la Cina, le immagini sono ambigue: non fu invitata nel 1945 e cerca di presentarsi come difensore dei paesi più piccoli, nonostante la crescente vicinanza a Mosco in termini di scambi energetici e know-how militare.