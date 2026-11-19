A Shenzhen, i leader di USA, Cina e Russia discutono il disarmo nucleare. Il Trattato New Start è scaduto e la Cina amplifica il suo arsenale, creando una dinamica geopolitica complessa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha posto la questione del disarmo nucleare al centro del suo trilaterale con il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro, durato 80 minuti, si è svolto presso la Villa Qilin, situata nelle vicinanze di Shenzhen, segnando un momento cruciale per il dialogo tra le tre maggiori potenze atomiche mondiali. Durante la conversazione, Trump ha sottolineato che rinunciare alle armi nucleari una volta acquisite è estremamente difficile, definendo il disarmo come una questione di volontà politica più che di semplice capacità tecnica.

Chiamata a ridurre il rischio globale

Donald Trump ha esortato Pechino e Mosca ad assumere maggiore responsabilità nella riduzione del numero di armi nucleari esistenti nel mondo. L'obiettivo dichiarato è abbassare significativamente il rischio che tali armamenti vengano utilizzati, un evento che comporterebbe un potere distruttivo indicibile per l'umanità. Il presidente americano ha affermato che gli Stati Uniti si trovano in una posizione unica per facilitare queste discussioni, invitando esplicitamente i due leader a collaborare per contrastare la minaccia della proliferazione nucleare in altri paesi.

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Reazioni diverse tra Xi e Putin

Xi Jinping ha mostrato una reazione positiva, affermando che le armi nucleari dovrebbero essere completamente bandite e distrutte per costruire un mondo libero. Il presidente cinese ha paragonato gli ordigni atomici alla spada di Damocle, sempre pronta a cadere sul collo dell'umanità, sottolineando come una guerra atomica sarebbe un conflitto a somma zero in cui tutti perderebbero. Al contrario, Vladimir Putin non ha fornito commenti dettagliati durante la conferenza stampa post-incontro, limitandosi a esprimere una valutazione positiva del vertice senza entrare nel merito degli accordi discussi.

La fine del Trattato New Start

La mancanza di un accordo concreto è resa evidente dal contesto normativo attuale, poiché il Trattato New Start, l'unico e ultimo patto ancora in vigore tra Stati Uniti e Russia, non è stato prorogato dalla data del 5 febbraio. Quel trattato, stipulato nel 2010 da Barack Obama e Dmitri Medvedev, imponeva limiti specifici a 1.500 testate e a 700 piattaforme di lancio. Da febbraio, infatti, non esistono più vincoli legali all'espansione degli arsenali atomici dei due paesi, rendendo il tutto dipendente esclusivamente dalla loro volontà politica.

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La strategia americana contro la Cina

Donald Trump ha respinto le proposte di Putin di ripristinare il trattato, non per proteggere gli interessi di Mosca, ma per concentrarsi sull'espansione nucleare della Cina. La precondizione americana per qualsiasi nuovo accordo è che la Cina vi sia inclusa, dato che Pechino intende colmare il divario con le altre due superpotenze. Se nel 2020 Pechino disponeva di 200 testate, nel 2024 questo numero è triplicato a 620, con un aumento simile nei missili balistici intercontinentali, passati da circa 100 a 400 unità in un decennio.

Il problema dei tre corpi nucleare

La situazione attuale è descritta dagli esperti come "il problema dei tre corpi", dove le mosse di uno Stato generano risposte immediate delle altre due, rendendo la stabilità imprevedibile. Su un totale mondiale di circa 12.180 testate concentrate in nove paesi, Stati Uniti e Russia detengono l'86% dell'arsenale, con 5.042 e 5.420 testate rispettivamente. La Cina, seguita da Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord, sta accelerando la propria modernizzazione, mentre gli Stati Uniti, insieme a Francia e Israele, cercano di diminuire o stabilizzare le proprie scorte nucleari strategiche.