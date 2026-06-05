Vertice Ue-Balcani a Tivat: l'asse franco-tedesco fissa le regole per l'allargamento, Meloni assente

Il vertice UE-Balcani a Tivat, Montenegro, ha visto l'asse franco-tedesco imporre un processo graduale di adesione per i paesi dei Balcani occidentali e l'Ucraina, delineando anche una nuova iniziativa diplomatica con il Regno Unito sulla questione ucraina. L'assenza di Giorgia Meloni,rimasta in Italia per la festa dell'Arma dei Carabinieri, evita un imbarazzo di fronte alla ritrovata leadership di Parigi e Berlino. Tra le reazioni, le critiche del premier albanese Edi Rama e le speranze del Montenegro di essere il prossimo membro dell'UE.

All'improvviso, Giorgia Meloni ha dato forfait. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la premier non partecipa al summit Ue-Balcani ospitato dal Montenegro a Tivat, ex base navale jugoslava, ora località turistica tra le più esclusive della costa est dell'Adriatico.

Così Meloni evita l'imbarazzo di ritrovarsi di nuovo faccia a faccia con un asse franco-tedesco in grande spolvero, a livello di immagine e di mosse politiche. A Tivat, Francia e Germania non solo riescono a imporre un processo graduale per l'adesione dei nuovi membri all'Unione Europea, dall'Ucraina ai paesi dei Balcani occidentali. Ma segnano anche il passo dell'iniziativa diplomatica europea con Vladimir Putin: domenica Emmanuel Macron, Friedrich Merz e il britannico Keir Starmer incontreranno Volodymyr Zelensky a Londra.

Italia non pervenuta. La nuova mossa di Berlino e Parigi con il Regno Unito arriva all'indomani della inedita lettera con cui il presidente ucraino chiede all'omologo russo di incontrarsi per entrare nel vivo delle trattative per la pace, senza Donald Trump. E arriva a una settimana dall'ipotesi che l'Ue rappresenti tutti i 27 in un ipotetico dialogo con Putin. Idea che non ha mai trovato orecchie attente a Berlino, dove non c'è la volontà di unire la voce europea.

Non che il progetto prometta di compiere seri passi in avanti verso la pace tra Mosca e Kiev e dunque tra Russia e Ue. Al termine del vertice di Tivat, lo stesso Merz sottolinea che mentre l'Europa è pronta al dialogo, manca la volontà di Putin. Il quale a sua volta replica a Zelensky che per ora non c'è ragione di incontrarsi. Ma la portata simbolica e politica della nuova iniziativa franco-tedesca è evidente.

Nonostante le ruggini che negli ultimi anni hanno allontanato le due capitali e inceppato il motore storico europeo, è sempre dalla Germania e dalla Francia che si riparte quando l'Ue tenta di rimettere in moto qualcosa. Così anche per il dossier allargamento. Macron e Merz si presentano a Tivat con un paper comune nel quale impongono un processo graduale di adesione, sia per i paesi dei Balcani occidentali che per l'Ucraina.

Solo il Montenegro potrebbe avere ragione di sperare che la nuova impostazione non lo riguardi. O almeno così auspica il presidente montenegrino Jacov Milatovic: Possiamo essere un modello per gli altri che vogliano aderire all'Ue, saremo il 28esimo paese dell'Unione per il 2028, ripete, non contraddetto da Antonio Costa e Ursula von der Leyen nella conferenza stampa finale, né dagli altri leader durante il summit.

Il Montenegro ha già aperto tutti i capitoli negoziali e ne ha chiusi provvisoriamente circa la metà, mentre a maggio è stato avviato il gruppo tecnico incaricato di preparare il futuro Trattato di adesione. Il Kosovo è il candidato più lontano, complice anche il fatto che ben cinque Paesi membri dell'Ue non lo riconoscono come Stato. La Serbia è il candidato più problematico per i rapporti intensi con la Russia.

Nonostante questo, il presidente Aleksander Vucic ha partecipato ai lavori a Tivat e incontrato i due presidenti europei. Completeranno la riforma della giustizia e quella elettorale nelle prossime settimane, confida Costa. Se la Serbia vuole aderire, deve fare le riforme, intima von der Leyen insistendo sulla tabella di marcia ancora lunga e intensa per Belgrado. La Macedonia del Nord continua a pagare le conseguenze delle dispute bilaterali con gli Stati membri.

Dopo aver risolto il lungo contenzioso sul nome con la Grecia, Skopje è ora bloccata dalle richieste della Bulgaria, che chiede modifiche costituzionali prima di consentire ulteriori passi avanti nel processo negoziale. Ancora più indietro si trova la Bosnia-Erzegovina, che pur avendo ottenuto l'apertura dei negoziati deve ancora affrontare profonde divisioni interne e numerose riforme richieste dall'Ue. Ma il più furioso per l'iniziativa franco-tedesca di rallentare il passo dell'adesione è l'albanese Edi Rama.

E a Tivat non c'è nemmeno la sua amica-alleata Meloni a consolarlo. Del resto, il paper di Berlino e Parigi è motivo di imbarazzo anche a Roma, dove il governo stava preparando il vertice montenegrino all'insegna della richiesta di accelerare l'adesione dei paesi balcanici. L'adesione graduale non è ancora abbastanza, si lamenta Rama.

L'Europa dovrebbe essere più audace, dovrebbe mantenere il processo basato sul merito, dovrebbe trovare il coraggio per un nuovo momento Helmut Kohl, il quale, continua il premier di Tirana, quando il Muro è caduto, non ha detto ai tedeschi dell'Est: Ora avete 35 capitoli da superare prima di essere di nuovo insieme. Ha detto: Siamo insieme, e poi vi aiuteremo a superare questo momento.

Ma ormai è fatta, Germania e Francia reclamano e riprendono il comando dell'Ue sui dossier più vitali per il prossimo futuro: l'allargamento e la questione ucraina





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