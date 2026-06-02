Vertice Ue-Balcani a Tivat: Meloni ribadisce la priorità dell'allargamento ai Balcani occidentali rispetto all'Ucraina

In occasione del vertice UE-Balcani occidentali in Montenegro, la premier Meloni, insieme a Merz e Macron, cercherà di consolidare la linea italiana che privilegia l'ingresso dei Paesi balcanici, come Montenegro e Albania, prima di quello dell'Ucraina. Una strategia che mira a rafforzare l'influenza italiana nella regione e a contrastare l'accelerazione tedesca.
La questione dell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali torna al centro dell'agenda politica italiana in contrasto con l'urgenza di integrare l' Ucraina . Il vertice UE- Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro , venerdì, vedrà la partecipazione della premier Giorgia Meloni , del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese Emmanuel Macron .
L'incontro, già programmato, assume un significato politico particolare alla luce dell'accelerazione impressa da Berlino e da parte dell'Europa continentale verso l'adesione di Kiev. L'Italia, invece, mantiene una linea fredda e priorizza il percorso di integrazione dei Paesi dei Balcani, come Montenegro, Albania e Macedonia del Nord, ritenendo che abbiano attendito a lungo e che i loro ingressi rispondano a interessi nazionali strategici, tra cui il consolidamento di un'influenza nella regione adriatica e la possibilità di acquisire un alleato in più a Bruxelles.
Il Montenegro, in particolare, spera di chiudere i negoziati nel 2027 per diventare il 28esimo membro nel 2028, e l'Italia lo considera un obiettivo primario. Il vertice ricalcherà il formato del dicembre scorso, ma è stato raddoppiato per ragioni politiche: Roma vuole evitare che i Paesi balcanici rimangano nell'ombra dell'Ucraina e intende usare l'appuntamento per ribadire la necessità di procedere con ordine, prima con i Balcani e poi con Kiev, come ha chiarito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Tale posizione si scontra con la fretta tedesca e con le aspettative del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma l'Italia teme che un'allargamento troppo rapido verso est possa portare a un irrigidimento dei futuri governi europei, come quello francese se il Rassemblement National dovesse vincere le elezioni del 2027, rischiando di bloccare i percorsi già avviati. Parallelamente, la Serbia rimane un nodo cruciale: il suo ingresso è rimandato, ma l'Ue cerca di tenerla agganciata all'Occidente senza avvicinarla troppo alla Russia, offrendo gesti simbolici come l'estensione del roaming.
L'Italia, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che definisce difficile l'adesione ucraina, e con la Lega contraria, persegue una strategia multivettoriale: sostiene Kiev con armi ma non con le sanzioni, dialoga con la Cina ma preserva i canali con Bruxelles. Il vertice di Tivat sarà quindi l'occasione per gestire i malumori dei Paesi balcanici, che attendono progressi concreti, e per alzare le difese contro un'integrazione europea che proceda senza tener conto delle priorità italiane, trasformando la questione allargamento in una leva di influenza geopolitica nel quadrante adriatico
Balcani Ucraina Allargamento Ue Meloni Montenegro Tajani Crosetto Diplomazia Italiana Merz Macron Serbia Albania
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Attentato incendiario contro la casa del giornalista Adriano Cappellari, minacce anche a Meloni e don PatricielloUn attentato incendiario con bottiglie molotov e bombole di gas ha colpito l'abitazione del giovane cronista vicentino Adriano Cappellari, noto per i suoi reportage su Caivano e l'opera di don Maurizio Patriciello. L'autore ha lasciato una lettera con foto minacciose e minacce dirette anche alla premier Giorgia Meloni. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime. La Meloni ha espresso solidarietà, definendo l'atto un attacco alla libertà di stampa. Intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.
Read more »
Guerra Ucraina-Russia, le notizie in direttaLe notizie sul conflitto tra Russia e Ucraina di lunedì 1 giugno, in diretta
Read more »
Renzi: La ricetta del centrosinistra è unità e primarie per battere MeloniMatteo Renzi traccia la strategia per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche: unità, primarie e un programma condiviso per evitare la spaccatura che favorirebbe la premier Giorgia Meloni. L'ex segretario del PD critica la proposta di patrimoniale, analizza i fallimenti del governo di centrodestra e smentisce la possibilità di elezioni anticipate. Parla anche Daniela Santanchè, che torna sulla scena ribadendo lealtà a Meloni nonostante le dimissioni forzate.
Read more »
Fenomeno 'Melodi': il reel Meloni-Modi vola a 266 milioni di visualizzazioniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa il pieno di like
Read more »