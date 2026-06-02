Vertice Ue-Balcani a Tivat: Meloni ribadisce la priorità dell'allargamento ai Balcani occidentali rispetto all'Ucraina

In occasione del vertice UE-Balcani occidentali in Montenegro, la premier Meloni, insieme a Merz e Macron, cercherà di consolidare la linea italiana che privilegia l'ingresso dei Paesi balcanici, come Montenegro e Albania, prima di quello dell'Ucraina. Una strategia che mira a rafforzare l'influenza italiana nella regione e a contrastare l'accelerazione tedesca.

La questione dell'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali torna al centro dell'agenda politica italiana in contrasto con l'urgenza di integrare l' Ucraina . Il vertice UE- Balcani occidentali a Tivat, in Montenegro , venerdì, vedrà la partecipazione della premier Giorgia Meloni , del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del presidente francese Emmanuel Macron .

L'incontro, già programmato, assume un significato politico particolare alla luce dell'accelerazione impressa da Berlino e da parte dell'Europa continentale verso l'adesione di Kiev. L'Italia, invece, mantiene una linea fredda e priorizza il percorso di integrazione dei Paesi dei Balcani, come Montenegro, Albania e Macedonia del Nord, ritenendo che abbiano attendito a lungo e che i loro ingressi rispondano a interessi nazionali strategici, tra cui il consolidamento di un'influenza nella regione adriatica e la possibilità di acquisire un alleato in più a Bruxelles.

Il Montenegro, in particolare, spera di chiudere i negoziati nel 2027 per diventare il 28esimo membro nel 2028, e l'Italia lo considera un obiettivo primario. Il vertice ricalcherà il formato del dicembre scorso, ma è stato raddoppiato per ragioni politiche: Roma vuole evitare che i Paesi balcanici rimangano nell'ombra dell'Ucraina e intende usare l'appuntamento per ribadire la necessità di procedere con ordine, prima con i Balcani e poi con Kiev, come ha chiarito il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tale posizione si scontra con la fretta tedesca e con le aspettative del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma l'Italia teme che un'allargamento troppo rapido verso est possa portare a un irrigidimento dei futuri governi europei, come quello francese se il Rassemblement National dovesse vincere le elezioni del 2027, rischiando di bloccare i percorsi già avviati. Parallelamente, la Serbia rimane un nodo cruciale: il suo ingresso è rimandato, ma l'Ue cerca di tenerla agganciata all'Occidente senza avvicinarla troppo alla Russia, offrendo gesti simbolici come l'estensione del roaming.

L'Italia, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che definisce difficile l'adesione ucraina, e con la Lega contraria, persegue una strategia multivettoriale: sostiene Kiev con armi ma non con le sanzioni, dialoga con la Cina ma preserva i canali con Bruxelles. Il vertice di Tivat sarà quindi l'occasione per gestire i malumori dei Paesi balcanici, che attendono progressi concreti, e per alzare le difese contro un'integrazione europea che proceda senza tener conto delle priorità italiane, trasformando la questione allargamento in una leva di influenza geopolitica nel quadrante adriatico





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