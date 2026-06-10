Vertice UE-Corea del Sud: firmato l'accordo sul commercio digitale

Durante il vertice a Bruxelles, l'Unione europea e la Corea del Sud hanno siglato un accordo per facilitare le transazioni digitali e rafforzare la cooperazione economica in un contesto di crescente incertezza geopolitica.

Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente sudcoreano Lee Jae Myung sono intervenuti al vertice UE-Corea del Sud tenutosi a Bruxelles il 10 giugno 2026.

In occasione di questo primo incontro trilaterale dopo tre anni, l'Unione europea e la Corea del Sud hanno firmato un accordo sul commercio digitale, un passo significativo per semplificare le transazioni digitali e rafforzare i legami economici. L'accordo integra il precedente accordo di libero scambio del 2011 e prevede disposizioni per facilitare i flussi di dati transfrontalieri, riconoscere contratti elettronici e firme digitali, nonché stabilire norme per la protezione dei consumatori.

Si prevede che l'intesa ridurrà i costi per le imprese, in particolare per il settore dei servizi, incentivando il commercio digitale transfrontaliero. Oltre all'accordo digitale, le parti hanno concordato una più stretta cooperazione in materia di sicurezza, incluso lo scambio di informazioni classificate e dati dei passeggeri.

L'iniziativa si colloca in un contesto geopolitico caratterizzato da notevoli incertezze, come i dazi imposti dagli Stati Uniti, le restrizioni alle esportazioni cinesi e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente, spingendo entrambi gli attori a ricercare nuove alleanze e a consolidare quelle esistenti. L'Unione europea è il terzo partner commerciale della Corea del Sud per i beni, mentre la Corea è l'ottavo partner dell'UE.

L'accordo digitale riflette l'ambizione dell'UE di affermarsi come leader nella definizione di standard globali per il commercio digitale, con un focus particolare sulla regione Asia-Pacifico. L'UE ha già siglato intese simili con Singapore, il Regno Unito, il Cile, la Nuova Zelanda e il Giappone.

I dati dell'Organizzazione mondiale del commercio mostrano che il commercio globale di servizi digitali nel 2025 è stato circa cinque volte superiore a quello del 2005, con una crescita del 10% negli ultimi tre anni, superando nettamente quella dei beni e degli altri servizi. L'Unione europea è il primo esportatore mondiale di servizi, di cui quasi la metà sono digitali. L'accordo richiede ora la ratifica del Parlamento europeo per entrare in vigore





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