Il Consiglio europeo di Bruxelles si conclude senza accordi su bilancio e aiuti all'Ucraina. Divisioni profonde tra Germania, Francia e altri stati membri rimandano tutto al 17 dicembre.

Il Consiglio europeo straordinario convocato a Bruxelles si è concluso con un nulla di fatto, chiudendo i lavori con un giorno di anticipo rispetto al previsto. I leader europei erano riuniti per esaminare due questioni fondamentali: l'approvazione del bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034 e la definizione di un nuovo prestito destinato all' Ucraina, pari a 45 miliardi di euro. Le divergenze tra gli stati membri sono risultate troppo ampie per consentire un'intesa immediata, portando i rappresentanti nazionali a interrompere i negoziati e rimandare ogni decisione al vertice fissato per il 17 dicembre.

Scadenza politica e rischio cambio di governo in Francia

Il tempo a disposizione per raggiungere un accordo è drasticamente diminuito, come evidenziato dal presidente francese Emmanuel Macron. Il capo di stato francese ha stabilito che la fine dell'anno rappresenta il termine ultimo per concludere la trattativa. Superare questa data comporterebbe gravi complicazioni politiche per la Francia, poiché il paese si troverebbe troppo vicino alle elezioni presidenziali. In questo scenario, la favorita nelle indagini di opinione, Marine Le Pen, ha già iniziato a criticare aspramente il leader uscente, accusandolo di utilizzare manovre politiche per impedire al corpo elettorale di esprimersi democraticamente su una decisione così cruciale riguardante il bilancio europeo.

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La prospettiva di una eventuale vittoria di Marine Le Pen alla Presidenza della Repubblica suscita profonda preoccupazione in numerosi paesi dell'Unione Europea. Le ragioni di tale allarme sono legate alle posizioni economiche e di politica estera esplicitamente declare dalla candidata del Rassemblement National. Nel dettaglio, la leader del partito ha affermato chiaramente che, in caso di vittoria elettorale, il governo francese limiterebbe drasticamente i contributi nazionali al bilancio comunitario a sole 5 miliardi di euro all'anno. Questo importo contrasta con la situazione attuale, in cui la Francia è il secondo maggior contributore netto del blocco dopo la Germania, con versamenti lordi che oscillano tra 21 e 31 miliardi di euro e un contributo netto stimato in circa 9 miliardi di euro.

La posizione tedesca e la strategia di Friedrich Merz

Accanto al nodo finanziario interno, si inserisce la questione del sostegno a Kiev, strettamente collegata alle dichiarazioni di Marine Le Pen. La candidata di estrema destra ha dichiarato che, qualora arrivasse al potere, la Francia interromperebbe completamente il sostegno finanziario all'Ucraina nel contesto della guerra contro l'invasione russa. Tale mosssa trasferirebbe un onere finanziario e politico molto più pesante sugli altri paesi dell'Ue che intendono mantenere il loro impegno per aiutare Kiev. Su questo fronte, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha assunto un ruolo centrale, minacciando all'inizio del mese di bloccare qualsiasi accordo sul bilancio generale dell'Ue in assenza di un impegno collettivo inequivocabile da parte di tutti gli stati membri.

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L'obiettivo dichiarato da Friedrich Merz è quello di integrare un finanziamento a lungo termine per l'Ucraina all'interno del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Questa strategia mira a tutelare gli aiuti militari e civili da eventuali cambiamenti di rotta politici, sia in Francia, dove il clima elettorale è teso, sia nella stessa Germania, dove partiti come l'AfD, definito filorusso, appare come primo partito in diverse indagini. La Germania è attualmente il principale donatore europeo verso l'Ucraina, avendo stanziato 54 miliardi di euro dal 2022 per aiuti militari, finanziari e umanitari. Una cifra che, a livello globale, viene superata solo dagli Stati Uniti, secondo i dati del Kiel Institute.

Divisioni sul budget: i "frugali" contro i paesi della coesione

Le divisioni all'interno del Consiglio europeo riguardano anche la struttura stessa del bilancio comunitario per il settennio 2028-2034. Non esiste un accordo né sull'entità complessiva delle risorse disponibili, né sulle priorità di spesa che devono guidare l'allocazione dei fondi. La proposta iniziale presentava una cifra di 2.000 miliardi di euro distribuiti su sette anni, ma questa è stata già ridimensionata a causa delle pressioni per il risparmio. L'ultima revisione prevede tagli superiori a 200 miliardi, una misura che tuttavia viene giudicata insufficiente dai paesi più rigorosi sul fronte della disciplina di spesa.

La Germania, guidando il gruppo dei cosiddetti "frugali", richiede ulteriori riduzioni della spesa pubblica comunitaria. Al contrario, paesi come Francia, Italia, Polonia e Spagna sostengono la necessità di un bilancio più cospicuo e di maggiori risorse destinate alle politiche agricole e alla coesione territoriale. Emmanuel Macron ha definito i tagli proposti un "errore strategico", avvertendo che l'Europa rischia di perdere terreno negli investimenti strategici rispetto alle potenze globali come Stati Uniti e Cina. Questo scontro di visioni rende estremamente difficile il raggiungimento di una maggioranza qualificata nei prossimi giorni.

Il pacchetto aiuti per l'Ucraina e le prospettive future

Il destino dell'Ucraina rimane un tassello fondamentale, ma complesso, nel mosaico del bilancio europeo. Il pacchetto di spesa prevede attualmente uno stanziamento di 100 miliardi di euro a favore del governo di Kiev, da distribuire su un arco temporale di sette anni. I leader europei dovranno inoltre prendere una decisione cruciale riguardo a un nuovo prestito dedicato, stabilendo se gli oneri finanziari legati al rimborso di tale debito debbano gravare direttamente sul bilancio dell'Unione Europea. Questa distinzione tecnica ha implicazioni finanziarie e politiche enormi per i contribuenti di tutti gli stati membri.

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Secondo l'esperta Nathalie Tocci, docente presso l'Università Johns Hopkins SAIS Europe, dal punto di vista degli aiuti militari l'unico paese che davvero conta è la Germania, dato per assodato il sostegno incondizionato di paesi nordici, baltici ed est-europei. Nonostante il 53% della popolazione tedesca, secondo un sondaggio della fondazione Körber Stiftung, si dichiari contraria all'invio di armi, il governo Merz mantiene una linea ferma. Tocci sottolinea che, malgrado le stanchezze e l'opinione pubblica, c'è chiarezza nella classe politica tedesca sul fatto che la guerra in Ucraina sta guadagnando tempo prezioso per il riarmo europeo, rendendo il sostegno a Kiev una priorità di sicurezza nazionale e non solo internazionale.