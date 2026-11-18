Il vertice UE-Regno Unito del 18 novembre a Bruxelles esclude accordi su auto Made in Europe e tasse universitarie, concentrandosi su agrifood e clima.

Il vertice tra Unione Europea e Regno Unito, in programma a Bruxelles il 18 novembre 2026, si concentra su accordi specifici mentre lascia irrisolti temi complessi come l'allineamento normativo e le tasse universitarie. Le trattative per uno status speciale delle automobili britanniche sembrano aver subito un arresto, segnando un punto di svolta nelle relazioni post-Brexit.

Rimozione del partenariato di fiducia e auto

La Commissione Europea e il governo britannico hanno rimosso dalla bozza finale della dichiarazione congiunta del vertice qualsiasi riferimento a un "partenariato di fiducia". Questa decisione implica che i negoziati per riconoscere alle auto del Regno Unito lo status di "Made in Europe" sono attualmente bloccati. Senza questa qualifica, i veicoli britannici non potranno accedere a finanziamenti pubblici dell'UE come appalti o sovvenzioni statali, un obiettivo chiave per l'industria automobilistica britannica.

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Negoziati su tasse universitarie e mobilità giovanile

L'Unione Europea chiede al Regno Unito di abbassare le tasse universitarie per gli studenti dell'UE, che attualmente pagano tariffe internazionali tre volte superiori a quelle locali. La nuova bozza lascia indefiniti i numeri esatti coperti dall'accordo sulla mobilità giovanile, che permetterebbe a giovani di lavorare, studiare o fare volontariato per tre anni. Non è chiaro se gli studenti viaggiatori saranno soggetti alle stesse tasse dei residenti o a tariffe ridotte, con l'obiettivo di risolvere la questione entro sei mesi.

Allineamento normativo e catene di approvvigionamento

Una versione precedente delle conclusioni del vertice, rivista il 12 novembre 2026 a Dublino, proposeva un allineamento normativo per proteggere le catene di approvvigionamento. Questa misura avrebbe potuto obbligare il Regno Unito a imporre dazi sui veicoli elettrici cinesi, come fatto dall'UE. Il testo attuale preferisce un linguaggio più vago sulla protezione dei rischi di elusione, evitando l'allineamento dinamico richiesto da Francia e Germania.

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Focus su agrifood e sistema di scambio delle quote

Nonostante le difficoltà su auto e istruzione, il vertice dovrebbe registrare successi concreti sul commercio di prodotti agricoli e alimentari. Si prevede inoltre l'ingresso del Regno Unito nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Questi accordi rappresentano il cuore del "reset" proposto dal Primo Ministro Andy Burnham per normalizzare i rapporti con i ventisette Stati membri dell'Unione Europea.

Posizioni di Burnham e von der Leyen

Il Primo Ministro Andy Burnham e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno affrontato questi temi durante un incontro bilaterale a Dublino il 12 novembre 2026. Le loro posizioni riflettono il compromesso necessario tra l'indipendenza normativa britannica e l'integrazione economica europea. La rimozione del "partenariato di fiducia" segnala la volontà di evitare obblighi legislativi stretti pur favorendo la cooperazione pratica.