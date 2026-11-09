Vertice Viminale Cyber: Italia blinda infrastrutture sotto attacco ibrido Crosetto

Matteo Piantedosi convoca vertice sicurezza per vulnerabilità digitali e attacchi hacker. Guido Crosetto avverte rischio strategico nazionale e unita risposta governativa.

Un vertice strategico di alto livello si sta conducendo presso il Ministero dell'Interno per affrontare la grave ondata di attacchi informatici che colpiscono il sistema Paese. Il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, riunirà i vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence nazionali per analizzare le falle critiche nei sistemi digitali.

Strategia Difesa Infrastrutture Critiche

Il cuore della riunione è il rafforzamento della prevenzione e la definizione di nuovi protocolli per le infrastrutture che necessitano di maggiore protezione. L'obiettivo duplice mira a chiarire l'origine esatta e la provenienza dell'offensiva hacker verificatasi negli ultimi giorni, che ha provocato danni concreti alla catena del freddo e la pubblicazione di dati sensibili sul dark web.

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I dati forniti dal Csirt Italia rivelano una situazione di emergenza nei primi nove mesi del 2026, con quasi 45mila asset e servizi a rischio individuati. Si registrano oltre 3.200 asset potenzialmente compromessi e 3.271 eventi cyber rilevati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), un numero superiore ai 2.729 registrati nell'intero anno 2025.

Di questi eventi recenti, 1.992 sono stati classificati ufficialmente come incidenti con impatto confermato sulla continuità operativa. Questo incremento statistico conferma la gravità della minaccia e la necessità urgente di adeguare gli asset più scoperti a protocolli di sicurezza più stringenti e immediati.

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Responsabilità e Investigazioni in Corso

L'identità dei responsabili rimane al centro delle indagini più approfondite ma ancora in divenire. L'attenzione si è concentrata sul collettivo filorusso Noname, che ha rivendicato alcune delle azioni offensive, tuttavia non esiste certezza che tutti i colpi provengano dallo stesso gruppo operativo coordinato.

Resta in piedi l'ipotesi strategica che attori oscuri stiano cavalando la strategia del caos nascondendosi dietro la sigla degli hacker più noti per generare confusione e destabilizzazione. L'Acn ha già inviato informative dettagliate alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che coordina gli uffici distrettuali competenti per queste gravi violazioni informatiche.

La Polizia postale prosegue attivamente la propria attività investigativa per tracciare le origini degli attacchi. Gli elementi raccolti saranno confrontati con i partner internazionali durante la riunione successiva di Europol, convocata per questa settimana e alla quale parteciperanno le forze investigative di tutti i Paesi coinvolti nelle operazioni.

Impatto Sociale e Risposta Governativa

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato la natura esistenziale del pericolo in un'intervista al Corriere della Sera, definendo la fase attuale come non paragonabile a nessun periodo passato. Ha sostenuto che i poteri dello Stato dovrebbero deporre l'ascia di guerra per decidere insieme una strategia unitaria di sopravvivenza nazionale.

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Crosetto ha sottolineato che la responsabilità è collettiva e coinvolge governo, parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprenditoria e università. Ha descritto come un singolo ragazzo possa bloccare frigoriferi per il sangue o il sistema elettrico ospedaliero, mentre gli Stati dispongono di risorse sofisticate per danni di scala maggiore.

Il Ministro ha inoltre evidenziato la dimensione cognitiva della guerra ibrida, sfruttando i social per indurre odio e rabbia verso la società. Nel vertice al Viminale saranno affrontati anche temi trasversali come l'operazione Strade Sicure con i militari dell'Esercito e le prossime assunzioni nella Polizia per garantire stabilità interna.