Vertice Xi-Trump-Putin a Shenzhen: pace globale e stabilità strategica

Il 19 novembre a Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno per discutere pace mondiale e stabilità tra grandi potenze. Ecco i dettagli.

Il presidente cinese Xi Jinping si incontrerà con i suoi omologhi americani e russi, Donald Trump e Vladimir Putin, il prossimo 19 novembre a Shenzhen. Questo primo vertice trilaterale si svolgerà a margine del vertice APEC. La conferenza sarà un momento cruciale per affrontare temi di rilevanza globale.

Conferma ufficiale dell'incontro trilaterale

La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha annunciato l'evento durante una conferenza stampa lunedì. Ha dichiarato che i tre leader confronteranno le loro posizioni in modo approfondito. L'obiettivo è la salvaguardia della pace mondiale. Inoltre, si punterà alla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze. Questo incontro rivestirà un'importanza storica per la diplomazia internazionale.

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Priorità nucleari e conflitto iraniano

Secondo funzionari statunitensi, Donald Trump intende affrontare la questione della riduzione degli armamenti nucleari a livello globale. Inoltre, discuterà del conflitto scoppiato a fine febbraio. Questo conflitto è stato innescato dagli attacchi israelo-statunitensi contro l'Iran. Le fonti indicano che la guerra tra Ucraina e Russia non sarà oggetto di discussione diretta in questo formato.

Preoccupazioni europee e posizione tedesca

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha riferito di aver parlato con Xi Jinping di recente. Il leader cinese ha mostrato irritazione per l'idea che l'Ucraina fosse inclusa nei dibattiti. Xi ha sottolineato che si tratta di un conflitto europeo. Ha aggiunto che gli europei devono essere presenti ai tavoli di negoziazione. Steinmeier ha fatto questa dichiarazione all'emittente ARD.

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Call per un cessate il fuoco immediato

L'alta rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha parlato della necessità di un cessate il fuoco. Ha spiegato che gli americani coinvolgeranno gli europei nel prossimo ciclo di colloqui. È stato concordato il formato E5+Ue per questi dialoghi. Kallas ritiene fondamentale continuare a discutere la sostanza della pace.

Prossimi passi e scadenze diplomatiche

Il vertice APEC prenderà il via mercoledì, prima dell'incontro trilaterale giovedì. La Cina ha confermato l'appuntamento dopo che anche Cremlino e Casa Bianca avevano dato conferma. L'obiettivo finale è garantire una pace duratura. Si vuole impedire che la Russia possa tornare ad attaccare in futuro. Il dialogo rimarrà centrale per le prossime settimane.