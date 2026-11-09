Vertici G7 e Viminale: L'Italia Rafforza la Difesa Cibernetica Contro Gli Hacker

Il ministro Tajani partecipa al G7 di Parigi e convoca un vertice al Viminale per potenziare la cybersicurezza. Nuove misure e task force per contrastare le minacce digitali.

Il tema della sicurezza informatica domina la scena politica europea e italiana in questo periodo critico. L'Italia sta intensificando le sue difese digitali contro le minacce ibride, preparando due eventi cruciali: la partecipazione al G7 a Parigi e un importante vertice nazionale al Ministero dell'Interno.

Strategia Diplomatica al Vertice G7

Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, è presente oggi a Parigi per la riunione dei ministri degli Esteri del G7. Il focus principale delle discussioni riguarda la guerra ibrida e le crescenti minacce alla sicurezza informatica che colpiscono i Paesi europei. Il ministro ha sottolineato che l'Italia non si limita a osservare, ma agisce preventivamente per stabilire modalità di reazione efficaci contro gli attacchi digitali.

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Tajani ha auspicato un'unità di intenti tra tutti i Paesi democratici, evidenziando la necessità di reagire dal punto di vista tecnologico. Ha assicurato che l'Italia non si lascia intimidire e possiede la capacità di respingere gli attacchi provenienti da gruppi come NoName, identificati come filorussi, oltre ad altri possibili hacker. Tuttavia, il ministro ha fatto una distinzione cruciale tra l'attività di hacker filo-russi e la regia diretta di uno Stato straniero, sottolineando come la seconda ipotesi richieda una risposta diplomatica e politica più articolata.

Dati Sconvolgenti Sulla Cyber Difesa

Le statistiche fornite dal Ministero degli Affari Esteri rivelano l'enormità dello sforzo difensivo in corso. Dalla gennaio 2026, la Sala Cyber del Viminale ha intercettato e bloccato oltre 630.000 eventi e tentativi di natura malevola diretti verso il perimetro digitale dell'Amministrazione dello Stato.

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Il volume dei messaggi neutralizzati è ancora più impressionante: circa 3,5 milioni di email malevoli sono state bloccate su un totale di quasi 23 milioni di email ricevute da domini esterni. Solo nell'ultimo trimestre sono state svolte 817 attività di analisi specifiche, dimostrando una capacità operativa ad alto ritmo. Tra gli attacchi respinti con successo si segnalano quelli verificatisi durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia, avvenuta a maggio 2023 e ripetuta nel gennaio 2025.

Anche durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, tenutesi nel febbraio 2026, il sistema è stato sotto stress. I servizi collegati all'evento olimpico e i siti delle sedi diplomatiche italiane sono stati presi di mira, ma la difesa informatica ha garantito la protezione degli asset nazionali critici in quel frangente internazionale.

Vertice Nazionale e Nuova Task Force

Martedì 10 novembre si terrà un vertice al Viminale convocato dal ministro Antonio Tajani. L'incontro rappresenterà un momento chiave per discutere i sistemi informatici ancora vulnerabili e i nuovi protocolli necessari per proteggere le infrastrutture critiche. Parteciperanno i capi delle forze di polizia e i responsabili dei servizi di intelligence per valutare le piste investigative sui recenti attacchi informatici.

Oltre alla cybersicurezza, il vertice affrontrà l'aggiornamento sull'operazione Strade Sicure, che prevede l'impiego dei militari dell'Esercito nei punti sensibili del Paese, e le prossime assunzioni previste nell'ambito della polizia. La strategia nazionale punta a un coordinamento più stretto tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nella difesa digitale.

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Ricezione Europea del Cyber Resilience Act

Nei prossimi giorni sarà approvato il decreto legislativo attuativo della legge europea Cyber Resilience Act. Questo provvedimento allinea la normativa italiana alle nuove regole europee, imponendo requisiti minimi di sicurezza informatica per tutti i prodotti con elementi digitali, sia hardware che software, immessi sul mercato dell'Unione Europea.

A dicembre dovrebbe nascere ufficialmente la task force italiana per la cybersicurezza. Questo organismo monitorerà i sistemi vulnerabili sia nel settore pubblico che privato, definirà misure di sicurezza rafforzate e collaborerà strettamente con investigatori e intelligence. I ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le forze dell'ordine saranno coinvolti direttamente in questa nuova struttura operativa.

Il clima di tensione non ha impedito al ministro Tajani di sdrammatizzare sui social media. Il ministro ha condiviso una foto con un cucciolo di cane di nome Argo, scherzando sul fatto di avere un nuovo guardiano contro gli hacker filorussi che spionano la sua vita privata, confermando l'adozione di Argo in famiglia.