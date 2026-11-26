Scopri come Veruschka ha ridefinito la moda tra gli anni Sessanta e Settanta, influenzando stilisti e riviste internazionali con il suo look anticonvenzionale.

Veruschka von Lehndorff, nota professionalmente come Veruschka, è riconosciuta come una figura centrale nella moda tedesca e internazionale, in particolare per il suo impatto durante gli anni Sessanta e Settanta. La modella di altezza significativa, che raggiungeva il metro e novanta, ha portato una nuova dimensione di femminilità e anticonformismo nel panorama stilistico dell'epoca, distinguendosi per una fisicità longilinea e una straordinaria padronanza del corpo che ha catturato l'attenzione di fotografi e direttori artistici di primo piano.

La collaborazione con Richard Avedon

La modella è stata protagonista di scatti iconici realizzati da Richard Avedon, uno dei fotografi più influenti del XX secolo, le cui immagini hanno contribuito a consolidare la sua reputazione di volto della moda anticonvenzionale. La collaborazione con Avedon ha permesso di esplorare nuove prospettive estetiche, allontanandosi dagli standard rigidi dell'epoca a favore di una narrazione visiva più audace e sperimentale, che ha influenzato profondamente la percezione pubblica del ruolo della modella nel settore della moda.

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L'ascesa con Vogue Paris e Vogue America

In poco più di quattro anni, Veruschka ha conquistato ben tredici copertine per Vogue America, sotto la direzione di allora direttrice della rivista, affermandosi come un fenomeno dirompente nel settore editoriale. Nello stesso periodo, la sua fama è stata consolidata anche da Vogue Paris, che ha contribuito a renderla celebre su scala internazionale, dimostrando come la sua immagine potesse trasversalmente diversi mercati editoriali con un impatto duraturo e significativo sul gusto collettivo.

Innovazione stilistica e fotografica

Lo stile di Veruschka ha abbracciato elementi distintivi come le frange, le fantasie psichedeliche e i gioielli scultorei, molti dei quali sono diventati capisaldi della moda di quegli anni attraverso la sua interpretazione unica. L'uso di tessuti come il velluto, le paillettes o il jacquard ha contribuito a ridefinire i codici estetici del periodo, mentre la sua inventiva la ha portata a sperimentare anche l'assenza di abiti in editoriali memorabili, come quello del 1966, che ha sfidato le convenzioni visive dell'epoca.

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L'eredità artistica e il ruolo di Franco Rubartelli

Il fotografo Franco Rubartelli ha ritratto Veruschka nello stesso anno di celebrazione di Vogue Paris, immortalandola con top pitonati e abiti leopardati, sdoganando le fantasie maculate e rendendole eleganti per la prima volta, ben prima del loro exploit negli anni Ottanta. Questa collaborazione ha evidenziato come la modella non fosse solo un manichino passivo, ma una co-creatrice attiva dello stile, contribuendo a trasformare stampe animali in simboli di alta moda e raffinatezza, influenzando generazioni successive di stilisti e creativi.

Dalla moda alla ricerca artistica

Nel 1975, Veruschka si è allontanata definitivamente dal mondo della moda per dedicarsi alla ricerca artistica, concedendosi negli anni successivi solo qualche ritorno d'eccezione che ha mantenuto viva la sua leggenda. In un panorama contemporaneo in cui spesso le modelle sembrano intercambiabili, la storia di Veruschka ricorda quanto la moda non la faccia solo chi la disegna, ma anche chi la indossa, dimostrando come la sua presenza e la sua visione abbiano avuto un impatto indelebile sulla cultura visiva e stilistica globale.